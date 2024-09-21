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Posted 21 сентября, 12:02

Published 21 сентября, 12:02

Modified 21 сентября, 12:04

Updated 21 сентября, 12:04

В Екатеринбурге инспекторы привлекли к ответственности лихача-дрифтера

Хотел поразить девушку: злостного лихача-дрифтера оштрафовали в Екатеринбурге

21 сентября 2024, 12:02
Фото: пресс-служба ГАИ Свердловской области

В Екатеринбурге инспекторы привлекли к ответственности лихача-дрифтера

Молодой человек, который неоднократно был замечен за опасным вождением в Екатеринбурге, получил сразу пять административных протоколов. Свои действия он объяснил любовью.

Лихачил 25-летний екатеринбуржец на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина — Павла Шаманова, на него неоднократно жаловались местные жители. Также о его «проделках» писали СМИ. Автоинспекторы ГАИ провели проверку и составили на нарушителя пять административных протоколов, сообщает пресс-служба ведомства.

Вычислили нарушителя с помощью системы видеофиксации, так называемых «умных» камер, а также спецпрограммы «Паутина». Свою вину мужчина отрицать не стал, но объяснил, что хотел поразить навыками вождения свою девушку, которая в момент совершения трюков также находилась в салоне.

Ранее стало известно, что на улицы Нижнего Тагила в эти выходные вышли скрытые патрули.

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#Лидия Шиманаева#Общество#ГАИ#Дрифт#Нарушение ПДД#Нарушитель#Екатеринбург#Дрифтер#Административные протоколы
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