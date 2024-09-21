Хотел поразить девушку: злостного лихача-дрифтера оштрафовали в Екатеринбурге

Posted 21 сентября, 12:02
Published 21 сентября, 12:02
Modified 21 сентября, 12:04
Updated 21 сентября, 12:04
Лихачил 25-летний екатеринбуржец на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина — Павла Шаманова, на него неоднократно жаловались местные жители. Также о его «проделках» писали СМИ. Автоинспекторы ГАИ провели проверку и составили на нарушителя пять административных протоколов, сообщает пресс-служба ведомства.
Вычислили нарушителя с помощью системы видеофиксации, так называемых «умных» камер, а также спецпрограммы «Паутина». Свою вину мужчина отрицать не стал, но объяснил, что хотел поразить навыками вождения свою девушку, которая в момент совершения трюков также находилась в салоне.
Ранее стало известно, что на улицы Нижнего Тагила в эти выходные вышли скрытые патрули.