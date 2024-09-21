Хотел поразить девушку: злостного лихача-дрифтера оштрафовали в Екатеринбурге

Вычислили нарушителя с помощью системы видеофиксации, так называемых «умных» камер, а также спецпрограммы «Паутина». Свою вину мужчина отрицать не стал, но объяснил, что хотел поразить навыками вождения свою девушку, которая в момент совершения трюков также находилась в салоне.