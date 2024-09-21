Иномарка снесла два автомобиля на Алтайской в Нижнем Тагиле

Posted 21 сентября, 15:13
Published 21 сентября, 15:13
Modified 21 сентября, 15:28
Updated 21 сентября, 15:28
Авария случилась 21 сентября около 16 часов. Прибывшие на место сотрудники ГАИ выяснили, что водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию. Он врезался в Chevrolet Niva. Затем машина вылетела на встречную полосу и врезалась еще в две иномарки, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Ехали в потоке, кое-как успели затормозить. Просто повезло. Очень стрессанули, хорошо, что обошлось, — рассказал редакции TagilCity.ru водитель.
В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
На месте аварии проводятся все необходимые действия. Движение на время расследования было приостановлено.
Ранее в Алапаевске автомобиль влетел в дерево. Пассажир в результате погиб, а водитель сбежал с места происшествия.