Иномарка снесла два автомобиля на Алтайской в Нижнем Тагиле

Авария случилась 21 сентября около 16 часов. Прибывшие на место сотрудники ГАИ выяснили, что водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию. Он врезался в Chevrolet Niva. Затем машина вылетела на встречную полосу и врезалась еще в две иномарки, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.