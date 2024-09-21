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Posted 21 сентября, 15:13

Published 21 сентября, 15:13

Modified 21 сентября, 15:28

Updated 21 сентября, 15:28

Четыре человека пострадали в ДТП на Алтайской в Нижнем Тагиле

Иномарка снесла два автомобиля на Алтайской в Нижнем Тагиле

21 сентября 2024, 15:13
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Четыре человека пострадали в ДТП на Алтайской в Нижнем Тагиле

Водитель Hyundai Solaris устроил ДТП с четырьмя пострадавшими около дома 104 на улице Алтайская в Нижнем Тагиле.

Авария случилась 21 сентября около 16 часов. Прибывшие на место сотрудники ГАИ выяснили, что водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию. Он врезался в Chevrolet Niva. Затем машина вылетела на встречную полосу и врезалась еще в две иномарки, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Ехали в потоке, кое-как успели затормозить. Просто повезло. Очень стрессанули, хорошо, что обошлось, — рассказал редакции TagilCity.ru водитель.

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

На месте аварии проводятся все необходимые действия. Движение на время расследования было приостановлено.

Ранее в Алапаевске автомобиль влетел в дерево. Пассажир в результате погиб, а водитель сбежал с места происшествия.

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