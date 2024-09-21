Масса холодного воздуха из Арктики накроет Свердловскую область

Posted 21 сентября, 10:04
Published 21 сентября, 10:04
Modified 21 сентября, 10:06
Updated 21 сентября, 10:06
Холодный воздух находится в «хвосте» циклона, который движется по континенту. «Дыхание» Арктики вечером в субботу, 21 сентября, накроет северный край Свердловской области. Прогноз приводит в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин.
Днем в субботу в регионе относительно тепло, так как накануне на эту территорию поступила умеренно-холодная масса воздуха. Поэтому воздух местами, в основном, в восточных районах, прогреется до +17 градусов, возможны небольшие осадки. А вот в воскресенье, 22 сентября, в Свердловской области похолодает. Например, в Екатеринбурге температура не поднимется выше +10 градусов.
В ночь на 22 сентября на фронте, в районе границы Свердловской области и Пермского края, сформируется небольшой волновой циклон, — также прогнозирует метеоролог.
По этой причине в последний день недели также стоит ожидать осадков, преимущественно в южной части.
Ранее синоптики рассказали, каким будет октябрь в Свердловской области.