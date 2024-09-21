Масса холодного воздуха из Арктики накроет Свердловскую область

Днем в субботу в регионе относительно тепло, так как накануне на эту территорию поступила умеренно-холодная масса воздуха. Поэтому воздух местами, в основном, в восточных районах, прогреется до +17 градусов, возможны небольшие осадки. А вот в воскресенье, 22 сентября, в Свердловской области похолодает. Например, в Екатеринбурге температура не поднимется выше +10 градусов.