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Posted 21 сентября, 10:04

Published 21 сентября, 10:04

Modified 21 сентября, 10:06

Updated 21 сентября, 10:06

На Свердловскую область надвигается холодный арктический фронт

Масса холодного воздуха из Арктики накроет Свердловскую область

21 сентября 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney

На Свердловскую область надвигается холодный арктический фронт

Жителям Среднего Урала предстоят холодные деньки: погоду в ближайшее время будет определять воздух из Арктики. Но шансы на тепло все же остаются.

Холодный воздух находится в «хвосте» циклона, который движется по континенту. «Дыхание» Арктики вечером в субботу, 21 сентября, накроет северный край Свердловской области. Прогноз приводит в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин.

Фото: Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге»

Днем в субботу в регионе относительно тепло, так как накануне на эту территорию поступила умеренно-холодная масса воздуха. Поэтому воздух местами, в основном, в восточных районах, прогреется до +17 градусов, возможны небольшие осадки. А вот в воскресенье, 22 сентября, в Свердловской области похолодает. Например, в Екатеринбурге температура не поднимется выше +10 градусов.

В ночь на 22 сентября на фронте, в районе границы Свердловской области и Пермского края, сформируется небольшой волновой циклон, — также прогнозирует метеоролог.

По этой причине в последний день недели также стоит ожидать осадков, преимущественно в южной части.

Ранее синоптики рассказали, каким будет октябрь в Свердловской области.

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