Не вышел из леса: под Новой Лялей заблудился отправившийся за ягодами мужчина

Трое свердловчан зашли в лес в районе 256 километра трассы Екатеринбург — Серов. Они приехали на машине, чтобы отправиться за ягодами. Компания почти сразу же разделилась, так как мужчина решил вернуться к машине, не пройдя и километра. Однако женщины, когда вышли из лесу в районе 17:30, своего спутника не обнаружили и позвонили в полицию.