Не вышел из леса: под Новой Лялей заблудился отправившийся за ягодами мужчина

Posted 21 сентября, 07:28
Published 21 сентября, 07:28
Modified 21 сентября, 07:30
Updated 21 сентября, 07:30
Полиция Новой Ляли объявила в розыск 60-летнего мужчину, который заблудился в лесу в пятницу, 20 сентября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Трое свердловчан зашли в лес в районе 256 километра трассы Екатеринбург — Серов. Они приехали на машине, чтобы отправиться за ягодами. Компания почти сразу же разделилась, так как мужчина решил вернуться к машине, не пройдя и километра. Однако женщины, когда вышли из лесу в районе 17:30, своего спутника не обнаружили и позвонили в полицию.
Николай Синицын — блондин со светлыми глазами, среднего роста. Был одет в камуфляжные штаны, синюю ветровку и болотные сапоги. Мобильный телефон у Синицына был, однако доступен ли он сейчас, не сообщается. Также у мужчины при себе была пайва (короб для ягод).
Ранее в селе Горбуновском Свердловской области пропал 10-летний ребенок.