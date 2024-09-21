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Posted 21 сентября, 07:28

Published 21 сентября, 07:28

Modified 21 сентября, 07:30

Updated 21 сентября, 07:30

В районе Новой Ляли заблудился собиравший ягоды мужчина

Не вышел из леса: под Новой Лялей заблудился отправившийся за ягодами мужчина

21 сентября 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney

В районе Новой Ляли заблудился собиравший ягоды мужчина

Николай Синицын отправился в лес вместе с женой и знакомой в районе Новой Ляли. В какой-то момент они разделились. женщины вышли из леса, а мужчина пропал.

Полиция Новой Ляли объявила в розыск 60-летнего мужчину, который заблудился в лесу в пятницу, 20 сентября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трое свердловчан зашли в лес в районе 256 километра трассы Екатеринбург — Серов. Они приехали на машине, чтобы отправиться за ягодами. Компания почти сразу же разделилась, так как мужчина решил вернуться к машине, не пройдя и километра. Однако женщины, когда вышли из лесу в районе 17:30, своего спутника не обнаружили и позвонили в полицию.

Фото: пресс-служба полиции Свердловской области

Николай Синицын — блондин со светлыми глазами, среднего роста. Был одет в камуфляжные штаны, синюю ветровку и болотные сапоги. Мобильный телефон у Синицына был, однако доступен ли он сейчас, не сообщается. Также у мужчины при себе была пайва (короб для ягод).

Ранее в селе Горбуновском Свердловской области пропал 10-летний ребенок.

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