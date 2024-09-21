Педагог из Нижнего Тагила участвует в финале конкурса «Воспитатель года России»

Posted 21 сентября, 08:09
Published 21 сентября, 08:09
Modified 21 сентября, 08:11
Updated 21 сентября, 08:11
Марина Корнилова, молодой педагог тагильского объединения «Солнышко» представляет регион на финальном этапе «Воспитателя года России-2024». Он проходит в Красногорске Московской области, куда в эти дни съехались лучшие педагоги со всей России, сообщает образовательное учреждение в соцсетях.
Для финалистов предусмотрена серьезная конкурсная программа: многоборье, проведение собственного мастер-класса. Также им предстоит рассказать о собственной педагогической находке, которая помогает в работе с детьми.
Всего по итогам конкурса, который в этом году проводится в 15-й раз, будет определен главный победитель, а также четыре лауреата.
В четверг, 19 сентября, в Свердловской области лучшим педагогам и школьникам вручили специальную премию губернатора.