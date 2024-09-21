tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 08:09

Published 21 сентября, 08:09

Modified 21 сентября, 08:11

Updated 21 сентября, 08:11

Тагильский педагог отправилась на финал конкурса «Воспитатель года России»

Педагог из Нижнего Тагила участвует в финале конкурса «Воспитатель года России»

21 сентября 2024, 08:09
Фото: страница детского сада «Солнышко» в ВК

Тагильский педагог отправилась на финал конкурса «Воспитатель года России»

Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
Свердловскую область на заключительном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» представляет педагог дошкольного образования из Нижнего Тагила.

Марина Корнилова, молодой педагог тагильского объединения «Солнышко» представляет регион на финальном этапе «Воспитателя года России-2024». Он проходит в Красногорске Московской области, куда в эти дни съехались лучшие педагоги со всей России, сообщает образовательное учреждение в соцсетях.

Фото: страница детского сада «Солнышко» в ВК

Для финалистов предусмотрена серьезная конкурсная программа: многоборье, проведение собственного мастер-класса. Также им предстоит рассказать о собственной педагогической находке, которая помогает в работе с детьми.

Всего по итогам конкурса, который в этом году проводится в 15-й раз, будет определен главный победитель, а также четыре лауреата.

В четверг, 19 сентября, в Свердловской области лучшим педагогам и школьникам вручили специальную премию губернатора.

Президентские премии в размере 200 тысяч рублей получили 36 свердловских педагогов
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьницы из Нижнего Тагила победили в конкурсе историй о семьеМладший воспитатель из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Лучшие няни России»В Нижнем Тагиле выбрали лучших воспитателей для престижного конкурса
#Лидия Шиманаева#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Образование#Дошкольное образование#Екатеринбург#Воспитатель года#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
Популярное