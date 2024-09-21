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Posted 21 сентября, 11:47

Published 21 сентября, 11:47

Modified 21 сентября, 11:49

Updated 21 сентября, 11:49

В Свердловской области массово задерживаются поезда

Поезда и электрически Свердловской области массово отстают от расписания

21 сентября 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области массово задерживаются поезда

Свердловчане в субботу, 21 сентября, столкнулись с массовыми задержками электричек и поездов. Представители СвЖД объяснили это техническим сбоем.

Сбои расписания, в частности, были зафиксированы на ж/д вокзале Екатеринбурга. Задерживались как поезда дальнего следования, так и электрички. Пресс-служба выпустила обращение к жителям, в котором заявила, что задержки связаны с техническими причинами.

СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает все возможное для скорейшего ввода поездов в график,— говорится в распространенном компанией пресс-релизе.

Так, электричка, следовавшая в Каменск-Уральский, отстала от графика на 50 минут. Также вне графика шли поезда Москва — Барнаул, Симферополь — Пермь и некоторые другие.

Известно, что Свердловская железная дорога весной начала масштабные ремонтные работы на некоторых перегонах Транссибирской магистрали. Они ведутся не только в Свердловской, но также в Тюменской области, а также Пермском крае.

Массовая задержка поездов в Свердловской области из-за ремонтных работ также случилась 23 июля

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#Лидия Шиманаева#Общество#Транспорт#Свердловская область#Ремонт#Поезда#Железная дорога#Задержка#Свердловская железная дорога#Екатеринбург
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