Поезда и электрически Свердловской области массово отстают от расписания

Posted 21 сентября, 11:47
Published 21 сентября, 11:47
Modified 21 сентября, 11:49
Updated 21 сентября, 11:49
Сбои расписания, в частности, были зафиксированы на ж/д вокзале Екатеринбурга. Задерживались как поезда дальнего следования, так и электрички. Пресс-служба выпустила обращение к жителям, в котором заявила, что задержки связаны с техническими причинами.
СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает все возможное для скорейшего ввода поездов в график,— говорится в распространенном компанией пресс-релизе.
Так, электричка, следовавшая в Каменск-Уральский, отстала от графика на 50 минут. Также вне графика шли поезда Москва — Барнаул, Симферополь — Пермь и некоторые другие.
Известно, что Свердловская железная дорога весной начала масштабные ремонтные работы на некоторых перегонах Транссибирской магистрали. Они ведутся не только в Свердловской, но также в Тюменской области, а также Пермском крае.
Массовая задержка поездов в Свердловской области из-за ремонтных работ также случилась 23 июля