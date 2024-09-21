tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 06:59

Published 21 сентября, 06:59

Modified 21 сентября, 07:01

Updated 21 сентября, 07:01

В Алапаевске устроивший смертельное ДТП лихач сбежал с места аварии

Погубил человека и сбежал: в Алапаевске ищут устроившего ДТП автомобилиста

21 сентября 2024, 06:59
Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

В Алапаевске устроивший смертельное ДТП лихач сбежал с места аварии

Лихач на иномарке Nissan Patrol врезался в дерево на одной из улиц Алапаевска. Его пассажир погиб, а сам мужчина сбежал.

Областное ГАИ разыскивает свидетелей трагического ДТП, которое произошло в субботу, 21 сентября, около 2 часов ночи на улице Льва Толстого, об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Сообщается, что управлявший автомобилем Nissan Patrol водитель отклонился от дороги и въехал в дерево. В результате столкновения находившийся в авто молодой мужчина выпал из салона и скончался от травм до приезда медиков.

Водитель покинул место аварии. Автоинспекторы смогли установить личность водителя и идентифицировать автомобиль, участвовавший в происшествии. Вскоре машина была обнаружен рядом с жилым домом.

Поиски водителя и владельца этой машины до сих пор не завершены.

Накануне, 20 сентября, Кольцовский тракт в Екатеринбурге встал в большую пробку из-за улетевшего с моста автомобиля.

Житель Асбеста предстанет перед судом из-за ДТП, в котором скончалась девочка
Узнать подробнее
Читайте также:
На ЕКАД в Екатеринбурге Volkswagen протаранил грузовой тягачПенсионерка перебегала шестиполосную дорогу в Сысертском районе и попала под мотоцикл78-летний свердловчанин врезался в КАМАЗ на трассе Екатеринбург — Курган
#Лидия Шиманаева#Происшествия#Алапаевск#ДТП#Розыск#Смертельное дтп#Гибель человека#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное