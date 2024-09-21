Погубил человека и сбежал: в Алапаевске ищут устроившего ДТП автомобилиста

Posted 21 сентября, 06:59
Published 21 сентября, 06:59
Modified 21 сентября, 07:01
Updated 21 сентября, 07:01
Областное ГАИ разыскивает свидетелей трагического ДТП, которое произошло в субботу, 21 сентября, около 2 часов ночи на улице Льва Толстого, об этом проинформировала пресс-служба ведомства.
Сообщается, что управлявший автомобилем Nissan Patrol водитель отклонился от дороги и въехал в дерево. В результате столкновения находившийся в авто молодой мужчина выпал из салона и скончался от травм до приезда медиков.
Водитель покинул место аварии. Автоинспекторы смогли установить личность водителя и идентифицировать автомобиль, участвовавший в происшествии. Вскоре машина была обнаружен рядом с жилым домом.
Поиски водителя и владельца этой машины до сих пор не завершены.
Накануне, 20 сентября, Кольцовский тракт в Екатеринбурге встал в большую пробку из-за улетевшего с моста автомобиля.