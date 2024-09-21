Режиссер Михалков уличил уехавшего на СВО свердловского депутата в обмане

Posted 21 сентября, 06:39
Published 21 сентября, 06:39
Modified 21 сентября, 06:41
Updated 21 сентября, 06:41
Знаменитый режиссер посвятил свердловскому депутату целый выпуск своей авторской программы. Он заявил, что, по данным ЕАН, на самом деле никакого контракта не было и на самом деле Коробейников является вольнонаемным сотрудником Минобороны и служит в бухгалтерии.
Михалков подчеркнул, что работать в бухгалтерии Минобороны — не стыдно, а стыдно делать это, предварительно заявив об отъезде в зону СВО. По его мнению, Коробейников преследует корыстную цель: участие в спецоперации обеспечивает ему 25% льготу для участия в праймериз «Единой России» и резко повышает шансы на избрание в Госдуму в 2026 году.
Алексей Коробейников в соцсетях активно рассказывает о своей работе. 21 августа он рассказал о заключении контракта.
Заключил контракт с Минобороны и добровольцем ушел на фронт. Контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО, — написал Коробейников.
Он также подчеркнул, что до этого семь раз ездил на Донбасс с гуманитарной миссией и доставлял грузы для бойцов. 6 сентября Алексей Коробейников проинформировал своих подписчиков, что служит на территории ЛНР, в одном из дислоцированных здесь воинских подразделений. В его обязанности входит эксплуатация и обслуживание спецоборудования. Он также подчеркнул, что им движет единственное желание — помочь фронту, а домыслы попросил прекратить.
Читать домыслы, а иногда и полный бред, написанный в социальных сетях, который присылают мне мои знакомые я устал, да и времени особо нет, — заявил депутат.
На обвинения, высказанные Михалковым, Коробейников пока не ответил.
Ранее в Свердловской области отправили на СВО ВИЧ-инфицированного мужчину. До этого он был признан дезертиром.