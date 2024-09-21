Режиссер Михалков уличил уехавшего на СВО свердловского депутата в обмане

Он также подчеркнул, что до этого семь раз ездил на Донбасс с гуманитарной миссией и доставлял грузы для бойцов. 6 сентября Алексей Коробейников проинформировал своих подписчиков, что служит на территории ЛНР, в одном из дислоцированных здесь воинских подразделений. В его обязанности входит эксплуатация и обслуживание спецоборудования. Он также подчеркнул, что им движет единственное желание — помочь фронту, а домыслы попросил прекратить.