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Posted 21 сентября, 06:09

Published 21 сентября, 06:09

Modified 21 сентября, 06:11

Updated 21 сентября, 06:11

Новые скульптуры украсили Ленинградский проспект в Тагиле

Сантехник и влюбленные: в Тагиле открыли новые скульптуры на Ленинградском проспекте

21 сентября 2024, 06:09
Фото: паблик «Нижний Тагил. Дороги без дураков»

Новые скульптуры украсили Ленинградский проспект в Тагиле

В Нижний Тагил из Воронежа привезли четыре новые скульптуры. Они украсят Ленинградский проспект в рамках проекта комплексного благоустройства.

Скульптуры «Бегущий мальчик», «Влюбленные», «Сантехник» и «Женщина с собачкой» отлили в мастерской воронежского художника Алексея Дикунова. Их привезли в Нижний Тагил в пятницу, 20 сентября. Автор проекта лично прибыл в город, чтобы проконтролировать установку новых арт-объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: паблик «Нижний Тагил. Дороги без дураков»

Скульптуры отлиты из бронзы и установлены очень основательно: крепления вмонтированы в плитку. Алексей Дикунов попросил собравшихся горожан бережно относится к его творениям и пообещал, что при правильном уходе они будут служить городу очень долго.

Благоустройство Ленинградского проспекта уже входит в завершающую стадию — оно должно быть завершено до конца 2024 года по нацпроекту «Жилье и городская среда». В народном голосовании главный проспект Вагонки победил в 2021 году.

Напомним, что в начале сентября Ленинградский проспект перекрывали на неделю для ремонта теплосетей.

Бронзовые скульптуры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
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#Лидия Шиманаева#Общество#Нижний Тагил#Благоустройство#Ленинградский проспект#Скульптуры#Екатеринбург
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