Сантехник и влюбленные: в Тагиле открыли новые скульптуры на Ленинградском проспекте

Posted 21 сентября, 06:09
Published 21 сентября, 06:09
Modified 21 сентября, 06:11
Updated 21 сентября, 06:11
Скульптуры «Бегущий мальчик», «Влюбленные», «Сантехник» и «Женщина с собачкой» отлили в мастерской воронежского художника Алексея Дикунова. Их привезли в Нижний Тагил в пятницу, 20 сентября. Автор проекта лично прибыл в город, чтобы проконтролировать установку новых арт-объектов, сообщает пресс-служба мэрии.
Скульптуры отлиты из бронзы и установлены очень основательно: крепления вмонтированы в плитку. Алексей Дикунов попросил собравшихся горожан бережно относится к его творениям и пообещал, что при правильном уходе они будут служить городу очень долго.
Благоустройство Ленинградского проспекта уже входит в завершающую стадию — оно должно быть завершено до конца 2024 года по нацпроекту «Жилье и городская среда». В народном голосовании главный проспект Вагонки победил в 2021 году.
Напомним, что в начале сентября Ленинградский проспект перекрывали на неделю для ремонта теплосетей.