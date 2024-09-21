tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 12:49

Published 21 сентября, 12:49

Modified 21 сентября, 12:51

Updated 21 сентября, 12:51

В Свердловской области ожидается ветер с сильными порывами

Сильный порывистый ветер накроет Свердловскую область

21 сентября 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области ожидается ветер с сильными порывами

МЧС Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 22 сентября.

На территории Свердловской области в воскресенье, 22 сентября, ожидаются порывы ветра до 17м/с, информирует пресс-служба МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать элементарные меры безопасности. В частности, не парковать автомобили рядом с деревьями. Также по возможности нужно держаться подальше от линий электропередач из-за опасности обрыва проводов и не стоять рядом с шаткими рекламными конструкциями.

Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил, что на регион надвигается холодный арктический фронт.

В Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра
Узнать подробнее
Читайте также:
За ночь в Нижнем Тагиле выпала половина месячной нормы осадковСильные ливни и град накроют Свердловскую областьПредупреждение о сильных ливнях продлено в Свердловской области
#Лидия Шиманаева#Погода#Ветер#Штормовое предупреждение#Сильный ветер#Екатеринбург#МЧС#Порывы ветра
Подпишитесь
Популярное