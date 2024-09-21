Сильный порывистый ветер накроет Свердловскую область

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать элементарные меры безопасности. В частности, не парковать автомобили рядом с деревьями. Также по возможности нужно держаться подальше от линий электропередач из-за опасности обрыва проводов и не стоять рядом с шаткими рекламными конструкциями.