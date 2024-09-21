«У меня рентгеновское зрение» В Екатеринбурге врач выгнал больного из травмпункта

Врач выгнал пострадавшего из травмпункта в Екатеринбурге, не оказав помощи

В травмпункт на Уралмаше в Екатеринбурге обратился мужчина, который упал с лестницы. Однако помощи он не получил — врач вытолкал его из кабинета вместе с супругой.