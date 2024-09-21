«У меня рентгеновское зрение» В Екатеринбурге врач выгнал больного из травмпункта

Posted 21 сентября, 05:43
Published 21 сентября, 05:43
Modified 21 сентября, 05:45
Updated 21 сентября, 05:45
В Екатеринбурге супружеская пара приехала в травмпункт в Суворовском переулке, однако помощи так и не получила. Осматривать покалеченного мужчину медик не стал, заявив, что обладает «рентгеновским зрением», сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Как утверждают екатеринбуржцы, врач по имени Антон Сергеевич буквально вытолкал их за пределы кабинета.
Комментариев от областного Минздрава и УМВД пока не поступало.
Ранее в больнице Серова скончался хоккейный тренер, которого ударил стулом по голове сосед по палате.