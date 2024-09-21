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Posted 21 сентября, 05:43

Published 21 сентября, 05:43

Modified 21 сентября, 05:45

Updated 21 сентября, 05:45

Врач выгнал пострадавшего из травмпункта в Екатеринбурге, не оказав помощи

«У меня рентгеновское зрение» В Екатеринбурге врач выгнал больного из травмпункта

21 сентября 2024, 05:43
Фото: Изображение Midjourney

Врач выгнал пострадавшего из травмпункта в Екатеринбурге, не оказав помощи

В травмпункт на Уралмаше в Екатеринбурге обратился мужчина, который упал с лестницы. Однако помощи он не получил — врач вытолкал его из кабинета вместе с супругой.

В Екатеринбурге супружеская пара приехала в травмпункт в Суворовском переулке, однако помощи так и не получила. Осматривать покалеченного мужчину медик не стал, заявив, что обладает «рентгеновским зрением», сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Как утверждают екатеринбуржцы, врач по имени Антон Сергеевич буквально вытолкал их за пределы кабинета.

Комментариев от областного Минздрава и УМВД пока не поступало.

Ранее в больнице Серова скончался хоккейный тренер, которого ударил стулом по голове сосед по палате.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Травмпункт#Больница#Конфликт#Медицинская помощь#Екатеринбург#Инцидент
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