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Posted 21 сентября, 12:32

Published 21 сентября, 12:32

Modified 21 сентября, 12:34

Updated 21 сентября, 12:34

Из Екатеринбурга на Донбасс отправили 40 тонн гуманитарной помощи

УАЗы, мотоциклы, генераторы: 40 тонн грузов отправил Екатеринбург на Донбасс

21 сентября 2024, 12:32
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Из Екатеринбурга на Донбасс отправили 40 тонн гуманитарной помощи

Из Екатеринбурга на Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи. В состав груза помимо продуктов питания вошли маскировочные сети, генераторы, лекарства и транспорт.

Груз доставят две фуры. Торжественная церемония отправки гуманитарной помощи прошла в столице Урала в пятницу, 20 сентября, сообщает пресс-служба мэрии города.

Помимо необходимых вещей военнослужащие также получат письма от детей Екатеринбурга со словами поддержки. Новую партию грузов доставляют волонтеры, которые работают в центре «Мы рядом». Организация действует в Екатеринбурге с октября 2023 года. За это время добровольцы отправили в новые регионы уже 13 большегрузов, это 240 тонн грузов.

Ранее из Нижнего Тагила в новые российские регионы ушел автопоезд с гуманитарной помощью.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Волонтеры#Донбасс#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#Фуры#Гуманитарный груз
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