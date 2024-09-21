УАЗы, мотоциклы, генераторы: 40 тонн грузов отправил Екатеринбург на Донбасс

Posted 21 сентября, 12:32
Published 21 сентября, 12:32
Modified 21 сентября, 12:34
Updated 21 сентября, 12:34
Груз доставят две фуры. Торжественная церемония отправки гуманитарной помощи прошла в столице Урала в пятницу, 20 сентября, сообщает пресс-служба мэрии города.
Помимо необходимых вещей военнослужащие также получат письма от детей Екатеринбурга со словами поддержки. Новую партию грузов доставляют волонтеры, которые работают в центре «Мы рядом». Организация действует в Екатеринбурге с октября 2023 года. За это время добровольцы отправили в новые регионы уже 13 большегрузов, это 240 тонн грузов.
Ранее из Нижнего Тагила в новые российские регионы ушел автопоезд с гуманитарной помощью.