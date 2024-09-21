Улицы Нижнего Тагила в выходные будут бороздить «скрытые» патрули

Posted 21 сентября, 08:33
Published 21 сентября, 08:33
Modified 21 сентября, 08:35
Updated 21 сентября, 08:35
С целью повышения безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД в течение трех дней, начиная с пятницы, 20 сентября, и заканчивая воскресеньем, 22 сентября, проводят рейды, направленные на предотвращение нарушений правил дорожного движения, информирует пресс-служба ведомства.
Акции проходят во всех районах города, включая отдаленные территории Горноуральского округа. Автоинспекторы используют метода так называемого «скрытого» патрулирования.
Особое внимание уделяется автовладельцам, допустившим серьезные нарушения, особенно тем, кто управляет автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без водительских прав или тем, кто ранее был их лишен.
Сотрудники ГАИ также планируют проверки среди мотоциклистов из-за увеличения количества аварий с их участием.
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