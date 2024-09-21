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Posted 21 сентября, 08:33

Published 21 сентября, 08:33

Modified 21 сентября, 08:35

Updated 21 сентября, 08:35

На улицы Нижнего Тагила в выходные выйдут «скрытые» патрули

Улицы Нижнего Тагила в выходные будут бороздить «скрытые» патрули

21 сентября 2024, 08:33
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Нижнего Тагила

На улицы Нижнего Тагила в выходные выйдут «скрытые» патрули

Сотрудники ГАИ Нижнего Тагила с пятницы проводят рейдовые мероприятия на территории города, а также в Горноуральском. Специальные патрули будут ездить по улицам все выходные.

С целью повышения безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД в течение трех дней, начиная с пятницы, 20 сентября, и заканчивая воскресеньем, 22 сентября, проводят рейды, направленные на предотвращение нарушений правил дорожного движения, информирует пресс-служба ведомства.

Акции проходят во всех районах города, включая отдаленные территории Горноуральского округа. Автоинспекторы используют метода так называемого «скрытого» патрулирования.

Особое внимание уделяется автовладельцам, допустившим серьезные нарушения, особенно тем, кто управляет автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без водительских прав или тем, кто ранее был их лишен.

Сотрудники ГАИ также планируют проверки среди мотоциклистов из-за увеличения количества аварий с их участием.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Нижний Тагил#Горноуральский#ГАИ#Нарушители#Правила дорожного движения#Патрулирование#Патрули#Екатеринбург
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