Улицы Окунева и Юности в Нижнем Тагиле временно останутся без горячей воды

Posted 21 сентября, 06:47
Published 21 сентября, 06:47
Modified 21 сентября, 06:49
Updated 21 сентября, 06:49
Ремонтные работы ведутся на теплотрассе Ду-273 на участке между домами №30 и 32 на улице Окунева, информирует тагильская ЕДДС.
Под отключения попадают детская поликлиника, два магазина и здание суда на Окунева, а также дома с 35 по 43 на улице Юности, в том числе одно заведение общепита.
О сроках завершения ремонтных работ не сообщается.
Ранее жителям Вагонки в Нижнем Тагиле пересчитали плату за горячее водоснабжение, так как из кранов шла чуть теплая вода.