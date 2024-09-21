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Posted 21 сентября, 06:47

Published 21 сентября, 06:47

Modified 21 сентября, 06:49

Updated 21 сентября, 06:49

В Нижнем Тагиле отключат горячую воду на улицах Окунева и Юности

Улицы Окунева и Юности в Нижнем Тагиле временно останутся без горячей воды

21 сентября 2024, 06:47
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле отключат горячую воду на улицах Окунева и Юности

МУП «Горэнерго-НТ» сообщил об отключении горячей воды на улицах Окунева и Юности в субботу, 21 сентября. Это связано с проведением ремонтных работ.

Ремонтные работы ведутся на теплотрассе Ду-273 на участке между домами №30 и 32 на улице Окунева, информирует тагильская ЕДДС.

Под отключения попадают детская поликлиника, два магазина и здание суда на Окунева, а также дома с 35 по 43 на улице Юности, в том числе одно заведение общепита.

О сроках завершения ремонтных работ не сообщается.

Ранее жителям Вагонки в Нижнем Тагиле пересчитали плату за горячее водоснабжение, так как из кранов шла чуть теплая вода.

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#Лидия Шиманаева#Нижний Тагил#Горячая вода#ЖКХ#Ремонтные работы#Отключение#Екатеринбург
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