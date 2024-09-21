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Posted 21 сентября, 07:27

Published 21 сентября, 07:27

Modified 21 сентября, 07:29

Updated 21 сентября, 07:29

В Екатеринбурге подвыпивший мужчина украл пиво из магазина на глазах у продавца

В Екатеринбурге невозмутимый грабитель вынес из магазина пиво на глазах у продавца

21 сентября 2024, 07:27
Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге подвыпивший мужчина украл пиво из магазина на глазах у продавца

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный 26-летний мужчина украл в магазине пиво. До этого он пытался уговорить девушку-продавца отдать ему алкоголь в долг.

Молодой мужчина пришел в магазин рано утром вместе со знакомой. Денег у пары не было, поэтому они попросили продавца отдать им пиво бесплатно. После долгих и бесплодных уговоров екатеринбуржец просто взял с полки упаковку с 20 банками и ушел, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Девушка-продавец вызвала полицию. Личность вора была лично установлена, и уже спустя несколько часов он был задержан в своей квартире на Золотистом бульваре. Пиво он успел выпить.

Теперь любителю «накатить» с утра пораньше придется ответить перед законом за грабеж, возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания по этой статье — 4 года.

Житель Нижнего Тагила напал на пенсионерку и ограбил ее прямо на улице.

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#Лидия Шиманаева#Уголовное дело#Алкоголь#Криминал#Магазин#Грабеж#Екатеринбург
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