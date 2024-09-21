В Екатеринбурге невозмутимый грабитель вынес из магазина пиво на глазах у продавца

Молодой мужчина пришел в магазин рано утром вместе со знакомой. Денег у пары не было, поэтому они попросили продавца отдать им пиво бесплатно. После долгих и бесплодных уговоров екатеринбуржец просто взял с полки упаковку с 20 банками и ушел, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.