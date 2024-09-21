В Екатеринбурге невозмутимый грабитель вынес из магазина пиво на глазах у продавца

Posted 21 сентября, 07:27
Published 21 сентября, 07:27
Modified 21 сентября, 07:29
Updated 21 сентября, 07:29
Молодой мужчина пришел в магазин рано утром вместе со знакомой. Денег у пары не было, поэтому они попросили продавца отдать им пиво бесплатно. После долгих и бесплодных уговоров екатеринбуржец просто взял с полки упаковку с 20 банками и ушел, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
Девушка-продавец вызвала полицию. Личность вора была лично установлена, и уже спустя несколько часов он был задержан в своей квартире на Золотистом бульваре. Пиво он успел выпить.
Теперь любителю «накатить» с утра пораньше придется ответить перед законом за грабеж, возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания по этой статье — 4 года.
Житель Нижнего Тагила напал на пенсионерку и ограбил ее прямо на улице.