Не бойтесь просрочки: эксперт дал советы по выбору цветочных и овощных семян

Даже если какие-то семена из старого пакетика не прорастут, то остальные дадут прекрасный и сильный урожай. Вот почему можно и нужно хватать прилавков семена по акции без оглядки на дату. Например, семена огурцов могут храниться 7-8 лет. Бахчевые культуры (дыня, арбуз и кабачок) без вреда для качества лежат 5-6 лет. У тыквы срок хранения чуть меньше, но все равно ее семена прекрасно сохраняются от четырех до пяти лет. Столько же хранится томат.