tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября, 03:32

Published 22 сентября, 03:32

Modified 22 сентября, 06:37

Updated 22 сентября, 06:37

Не бойтесь просрочки: эксперт дал советы по выбору цветочных и овощных семян

Не бойтесь просрочки: эксперт дал советы по выбору цветочных и овощных семян

22 сентября 2024, 03:32
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Многие дачники как огня боятся покупать семена с истекшим сроком годности. Они опасаются, что «просроченные» огурцы или кабачки не дадут нормальных всходов. Так ли это на самом деле?

Каждый год магазины, торгующие семенами, избавляются от тысяч пакетиков с истекшим сроком реализации. А перед этим они, как правило, устраивают распродажи с большими скидками в надежде реализовать их хотя бы по минимальной цене. Но садоводы и огородники неохотно берут их даже с 70-процентной скидкой. И зря. Профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин уверяет, что «просроченные» семена ничуть не хуже, а, возможно, и лучше свежих.

Будут плохо расти и чахнуть: какие растения нельзя подкармливать золой
Узнать подробнее

По его словам, у целого ряда растений семена с течение времени становятся только лучше.

Например, 2-3-летние семечки огурцов дают больше женских цветков, а значит и плодов. Растения, полученные из 4-5-летних семян, меньше болеют. А у дыни максимальная всхожесть проявляется только через 3-4 года! — говорит эксперт.

Даже если какие-то семена из старого пакетика не прорастут, то остальные дадут прекрасный и сильный урожай. Вот почему можно и нужно хватать прилавков семена по акции без оглядки на дату. Например, семена огурцов могут храниться 7-8 лет. Бахчевые культуры (дыня, арбуз и кабачок) без вреда для качества лежат 5-6 лет. У тыквы срок хранения чуть меньше, но все равно ее семена прекрасно сохраняются от четырех до пяти лет. Столько же хранится томат.

А вот к выбору зелени нужно подходить осторожнее. Например, семена укропа и петрушки имеют ограниченный срок годности — около двух лет. Но даже если этот срок превышен, опытные садоводы советуют не спешить с их утилизацией. Можно попробовать посадить их в отдельном от свежих семян месте и посмотреть, что получится. Вполне возможно, что зелень из старых семян вырастет гуще и слаще.

Ранее эксперты рассказали, как правильно обработать землю марганцовкой после фитофторных растений.

Зачем садоводы зеленят картошку: как правильно отобрать и сохранить семена на посадку
Узнать подробнее
Читайте также:
Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай картошкиКак отвадить кротов и слепышей с дачного участка: два гуманных способаОсенний день год кормит: как сохранить урожай до весны
#Лидия Шиманаева#Россия#Урожай#Качество#Окружающая среда#Семена#Дача#Растения#Годность#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Популярное