Не бойтесь просрочки: эксперт дал советы по выбору цветочных и овощных семян

Posted 22 сентября, 03:32
Published 22 сентября, 03:32
Modified 22 сентября, 06:37
Updated 22 сентября, 06:37
Каждый год магазины, торгующие семенами, избавляются от тысяч пакетиков с истекшим сроком реализации. А перед этим они, как правило, устраивают распродажи с большими скидками в надежде реализовать их хотя бы по минимальной цене. Но садоводы и огородники неохотно берут их даже с 70-процентной скидкой. И зря. Профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин уверяет, что «просроченные» семена ничуть не хуже, а, возможно, и лучше свежих.
По его словам, у целого ряда растений семена с течение времени становятся только лучше.
Например, 2-3-летние семечки огурцов дают больше женских цветков, а значит и плодов. Растения, полученные из 4-5-летних семян, меньше болеют. А у дыни максимальная всхожесть проявляется только через 3-4 года! — говорит эксперт.
Даже если какие-то семена из старого пакетика не прорастут, то остальные дадут прекрасный и сильный урожай. Вот почему можно и нужно хватать прилавков семена по акции без оглядки на дату. Например, семена огурцов могут храниться 7-8 лет. Бахчевые культуры (дыня, арбуз и кабачок) без вреда для качества лежат 5-6 лет. У тыквы срок хранения чуть меньше, но все равно ее семена прекрасно сохраняются от четырех до пяти лет. Столько же хранится томат.
А вот к выбору зелени нужно подходить осторожнее. Например, семена укропа и петрушки имеют ограниченный срок годности — около двух лет. Но даже если этот срок превышен, опытные садоводы советуют не спешить с их утилизацией. Можно попробовать посадить их в отдельном от свежих семян месте и посмотреть, что получится. Вполне возможно, что зелень из старых семян вырастет гуще и слаще.
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