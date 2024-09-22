Открытие моста, снесенный дом, опасные места, воспитатель года и скульптуры

Posted 22 сентября, 16:26
Published 22 сентября, 16:26
Modified 22 сентября, 16:28
Updated 22 сентября, 16:28
Открытие движения по мосту на Серовском тракте переносится как минимум на месяц. Изначально назывался срок 20 сентября, однако сегодня речь идет уже о 20 октября. Работы на объекте в настоящее время ведут 15 человек.
В Нижнем Тагиле полностью снесли дом №81 на улице Сибирской, пострадавший в результате взрыва бытового газа 1 августа. В городе активно обсуждают, что должно быть на этом месте. Жители склоняются к идее об установке мемориала.
В Нижнем Тагиле авторы проекта «Попутчик» нанесли на специальную интерактивную карту два потенциально опасных для женщин места. Одно из них — это остановка «Центр оптовой торговли», второе — общественный транспорт, который идет по проспекту Мира. Представителям слабого пола советуют быть начеку из-за возможных сталкеров.
Педагог дошкольного образования Марина Корнилова из объединения «Солнышко» представляет Нижний Тагил и Свердловскую область на конкурсе «Воспитатель года РФ». Финал проходит в эти дни в подмосковном Красногорске. Жюри определит победителя, а также четырех лауреатов.
На Ленинградском проспекте появилось еще несколько бронзовых скульптур. Они украсили местный сквер в рамках проекта комплексного благоустройства. «Женщину с собачкой» «Бегущего мальчика», «Влюбленных» и «Сантехника» изготовил по заказу города скульптор Алексей Дикунов из Воронежа.