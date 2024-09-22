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Posted 22 сентября, 16:26

Published 22 сентября, 16:26

Modified 22 сентября, 16:28

Updated 22 сентября, 16:28

Открытие моста, снесенный дом, опасные места, воспитатель года и скульптуры

Открытие моста, снесенный дом, опасные места, воспитатель года и скульптуры

22 сентября 2024, 16:26
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Названа дата открытия движения по мосту на Серовском тракте. Дом на улице Сибирской в Тагиле полностью снесен. Два опасных для женщин места в городе нанесены на специальную карту. Тагильчанка представляет регион на конкурсе «Воспитатель года» в России. Подводим итоги за минувшие выходные.

Открытие движения по мосту на Серовском тракте переносится как минимум на месяц. Изначально назывался срок 20 сентября, однако сегодня речь идет уже о 20 октября. Работы на объекте в настоящее время ведут 15 человек.

Названа точная дата открытия движения по мосту на Серовской трассе под Нижним Тагилом
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В Нижнем Тагиле полностью снесли дом №81 на улице Сибирской, пострадавший в результате взрыва бытового газа 1 августа. В городе активно обсуждают, что должно быть на этом месте. Жители склоняются к идее об установке мемориала.

В Нижнем Тагиле дом на Сибирской, 81 полностью снесли
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В Нижнем Тагиле авторы проекта «Попутчик» нанесли на специальную интерактивную карту два потенциально опасных для женщин места. Одно из них — это остановка «Центр оптовой торговли», второе — общественный транспорт, который идет по проспекту Мира. Представителям слабого пола советуют быть начеку из-за возможных сталкеров.

Два места в Тагиле признаны опасными для женщин и нанесены на специальную карту
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Педагог дошкольного образования Марина Корнилова из объединения «Солнышко» представляет Нижний Тагил и Свердловскую область на конкурсе «Воспитатель года РФ». Финал проходит в эти дни в подмосковном Красногорске. Жюри определит победителя, а также четырех лауреатов.

Педагог из Нижнего Тагила участвует в финале конкурса «Воспитатель года России»
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На Ленинградском проспекте появилось еще несколько бронзовых скульптур. Они украсили местный сквер в рамках проекта комплексного благоустройства. «Женщину с собачкой» «Бегущего мальчика», «Влюбленных» и «Сантехника» изготовил по заказу города скульптор Алексей Дикунов из Воронежа.

Сантехник и влюбленные: в Тагиле открыли новые скульптуры на Ленинградском проспекте
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