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Posted 22 сентября, 12:44

Published 22 сентября, 12:44

Modified 22 сентября, 12:46

Updated 22 сентября, 12:46

В Артемовском у жильцов квартиры без батарей берут плату за отопление

Свердловчанам пришлось платить за несуществующие ЖКХ-услуги

22 сентября 2024, 12:44
Фото: 1MI

В Артемовском у жильцов квартиры без батарей берут плату за отопление

В Артемовском у жильцов квартиры, в которой отсутствуют батареи, берут плату за отопление.

У жильцов одного из домов на улице Суворова растут долги за отопление. Сегодня они уже достигли 50-ти тысяч рублей. Причем копились они в то время, когда батарей в доме уже не было. Их срезали без согласия жильцов. В доме также нет воды. По стенам распространяется плесень.

В результате собственники не могут пользоваться жильем, а долг все растет, сообщается на странице Вконтакте Народного Фронта. Они обратилась с этой проблемой в прокуратуру, чтобы ведомство помогло разобраться в ситуации.

Ранее в РФ семьям мобилизованных разрешили не оплачивать коммунальные услуги.

В Свердловской области планируется увеличить цены на коммунальные услуги на 8,1%
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ЖКХ#Должники ЖКХ#Оплата ЖКХ#Екатеринбург#Инцидент
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