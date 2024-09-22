Свердловчанам пришлось платить за несуществующие ЖКХ-услуги

Posted 22 сентября, 12:44
Published 22 сентября, 12:44
Modified 22 сентября, 12:46
Updated 22 сентября, 12:46
У жильцов одного из домов на улице Суворова растут долги за отопление. Сегодня они уже достигли 50-ти тысяч рублей. Причем копились они в то время, когда батарей в доме уже не было. Их срезали без согласия жильцов. В доме также нет воды. По стенам распространяется плесень.
В результате собственники не могут пользоваться жильем, а долг все растет, сообщается на странице Вконтакте Народного Фронта. Они обратилась с этой проблемой в прокуратуру, чтобы ведомство помогло разобраться в ситуации.