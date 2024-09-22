Свердловчанам пришлось платить за несуществующие ЖКХ-услуги

У жильцов одного из домов на улице Суворова растут долги за отопление. Сегодня они уже достигли 50-ти тысяч рублей. Причем копились они в то время, когда батарей в доме уже не было. Их срезали без согласия жильцов. В доме также нет воды. По стенам распространяется плесень.