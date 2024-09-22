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Posted 22 сентября, 11:50

Published 22 сентября, 11:50

Modified 22 сентября, 11:52

Updated 22 сентября, 11:52

фото: «Реквием» Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле простятся с молодым героем СВО

22 сентября 2024, 11:50
фото: «Реквием» Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле простятся с 26-летним героем СВО. Артём Коробейников погиб при выполнении боевого задания в ДНР.

Артем родился и вырос в Нижнем Тагиле. После срочной службы в армии он решил связать свою жизнь с военной службой и остался в качестве миротворца в Горном Карабахе.

В 2022 году был направлен в зону спецоперации. За время службы молодой человек получил множество наград.

Артем погиб при выполнении боевого задания в январе этого года в районе Ясиноватой, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».

Близкие погибшего вспоминают о нем как о не по годам взрослом и ответственном человеке.

Проститься с героем СВО все желающие смогут 24 сентября в 11:30 в большом зале похоронного дома «Реквием» на улице Челюскинцев, 47.

Ранее в Березовском простились с танкистом СВО.

В Нижнем Тагиле простятся с бойцом СВО Павлом Кокушкиным
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Екатеринбург#Умер#Боец#Боец СВО
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