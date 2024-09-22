В Нижнем Тагиле простятся с молодым героем СВО

Posted 22 сентября, 11:50
Published 22 сентября, 11:50
Modified 22 сентября, 11:52
Updated 22 сентября, 11:52
Артем родился и вырос в Нижнем Тагиле. После срочной службы в армии он решил связать свою жизнь с военной службой и остался в качестве миротворца в Горном Карабахе.
В 2022 году был направлен в зону спецоперации. За время службы молодой человек получил множество наград.
Артем погиб при выполнении боевого задания в январе этого года в районе Ясиноватой, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».
Близкие погибшего вспоминают о нем как о не по годам взрослом и ответственном человеке.
Проститься с героем СВО все желающие смогут 24 сентября в 11:30 в большом зале похоронного дома «Реквием» на улице Челюскинцев, 47.
Ранее в Березовском простились с танкистом СВО.