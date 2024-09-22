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Posted 22 сентября, 05:40

Published 22 сентября, 05:40

Modified 22 сентября, 05:42

Updated 22 сентября, 05:42

В Свердловской области при пожаре погибли два подростка

В Свердловской области пожар унес жизнь двух несовершеннолетних детей

22 сентября 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области при пожаре погибли два подростка

Под Североуральском два ребенка погибли при пожаре в дачном доме.

Трагедия произошла 22 сентября, ночью. Компания из 6 молодых людей отдыхала в дачном доме, когда случилось ЧП.

Четверо ребят, увидев огонь, выпрыгнули на улицу через окно, а еще двое во двор дома. Во дворе на них рухнул горящий навес. Мальчики погибли.

Известно, что в этот вечер на даче проводили время дети из разных семей. Совершеннолетний из них был только один.

Возгорание, предположительно, началось с бани из-за замыкания проводки, сообщили в региональном СУ СКР.

Ранее мы сообщали о том, что причиной пожара с погибшим в Нижнем Тагиле назвали игру со спичками.

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