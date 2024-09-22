В Свердловской области пожар унес жизнь двух несовершеннолетних детей

Posted 22 сентября, 05:40
Published 22 сентября, 05:40
Modified 22 сентября, 05:42
Updated 22 сентября, 05:42
Трагедия произошла 22 сентября, ночью. Компания из 6 молодых людей отдыхала в дачном доме, когда случилось ЧП.
Четверо ребят, увидев огонь, выпрыгнули на улицу через окно, а еще двое во двор дома. Во дворе на них рухнул горящий навес. Мальчики погибли.
Известно, что в этот вечер на даче проводили время дети из разных семей. Совершеннолетний из них был только один.
Возгорание, предположительно, началось с бани из-за замыкания проводки, сообщили в региональном СУ СКР.
Ранее мы сообщали о том, что причиной пожара с погибшим в Нижнем Тагиле назвали игру со спичками.