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Posted 23 сентября, 03:59

Published 23 сентября, 03:59

Modified 23 сентября, 04:01

Updated 23 сентября, 04:01

80 автомобилистов в Свердловской области отстранены от вождения за сутки

80 автомобилистов в Свердловской области отстранены от вождения за сутки

23 сентября 2024, 03:59
Фото: Изображение Midjourney
Несколько десятков автомобилистов в Свердловской области отстранили от вождения в течение суток за нарушения ПДД.

36 человек управляли транспортом в нетрезвом виде, 11 человек не стали проходить освидетельствование на состояние опьянения, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

У 30 водителей не оказалось водительских прав, двое свердловчан были лишены их за предыдущие нарушения ПДД.

Напомним, в конце августа 2024 года в Свердловской области автоинспекторы выявили в течение недели около 300 водителей без прав.

Инспекторы ГИБДД в Свердловской области пресекли более 9 тысяч нарушений ПДД
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#ПДД#Водители#Нарушение ПДД#Права#Опьянение#Екатеринбург#Автомобилисты#Автоинспекция
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