80 автомобилистов в Свердловской области отстранены от вождения за сутки

Posted 23 сентября, 03:59
Published 23 сентября, 03:59
Modified 23 сентября, 04:01
Updated 23 сентября, 04:01
36 человек управляли транспортом в нетрезвом виде, 11 человек не стали проходить освидетельствование на состояние опьянения, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
У 30 водителей не оказалось водительских прав, двое свердловчан были лишены их за предыдущие нарушения ПДД.
Напомним, в конце августа 2024 года в Свердловской области автоинспекторы выявили в течение недели около 300 водителей без прав.