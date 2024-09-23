«АльмакорГруп» отказалась вернуть 234 миллиона Нижнему Тагилу

Posted 23 сентября, 12:13
Published 23 сентября, 12:13
Modified 23 сентября, 12:15
Updated 23 сентября, 12:15
Банк по условиям контракта выступал поручителем ООО «АльмакорГруп», который должен был построить мост через пруд. Однако, компания выполнила свои обязательства лишь частично. Летом 2023 года контракт с подрядчиком был расторгнут.
Сначала денежные средства за невыполненную часть работ требовали от подрядчика. Однако фирма их не вернула. Теперь 234,5 млн рублей хотят получить с банка-поручителя.