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Posted 23 сентября, 12:13

Published 23 сентября, 12:13

Modified 23 сентября, 12:15

Updated 23 сентября, 12:15

«АльмакорГруп» отказалась вернуть 234 миллиона Нижнему Тагилу

«АльмакорГруп» отказалась вернуть 234 миллиона Нижнему Тагилу

23 сентября 2024, 12:13
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле «Городское хозяйство» требует от банка «Держава» выплатить почти 235 млн по гарантийным обязательствам.

Банк по условиям контракта выступал поручителем ООО «АльмакорГруп», который должен был построить мост через пруд. Однако, компания выполнила свои обязательства лишь частично. Летом 2023 года контракт с подрядчиком был расторгнут.

Сначала денежные средства за невыполненную часть работ требовали от подрядчика. Однако фирма их не вернула. Теперь 234,5 млн рублей хотят получить с банка-поручителя.

Доделывать мост через Тагильский пруд будет новый подрядчик
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Деньги#Банк#Мост#Екатеринбург#Инцидент
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