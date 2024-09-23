Автомобиль съехал с дороги и перевернулся в Свердловской области

Posted 23 сентября, 05:39
Published 23 сентября, 05:39
Modified 23 сентября, 05:41
Updated 23 сентября, 05:41
Водитель не контролировал движение транспорта, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В аварии пострадали водитель и пассажиры: две женщины и девятилетняя девочка. Пассажиров отпустили домой после осмотра, а водителя отвезли в медучреждение.
Напомним, 16 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля в районе Старателя. Оба водителя пострадали.