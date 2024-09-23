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Posted 23 сентября, 05:39

Published 23 сентября, 05:39

Modified 23 сентября, 05:41

Updated 23 сентября, 05:41

Четверо человек пострадали в ДТП в Свердловской области

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся в Свердловской области

23 сентября 2024, 05:39
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Четверо человек пострадали в ДТП в Свердловской области

Автомобиль «УАЗ Патриот», ехавший по дороге из Красноуральска в Серов, попал в аварию. Несколько человек пострадали. ДТП произошло 22 сентября 2024 года.

Водитель не контролировал движение транспорта, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В аварии пострадали водитель и пассажиры: две женщины и девятилетняя девочка. Пассажиров отпустили домой после осмотра, а водителя отвезли в медучреждение.

Напомним, 16 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля в районе Старателя. Оба водителя пострадали.

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