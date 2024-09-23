Была ли на самом деле вспышка менингита в школах и садах Первоуральска?

Posted 23 сентября, 14:02
Published 23 сентября, 14:02
Modified 23 сентября, 14:04
Updated 23 сентября, 14:04
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Информационные сообщения об эпидемии менингита в детских организованных коллективах Первоуральска начали распространяться в четверг, 19 сентября, сначала местными, а потом и федеральными СМИ. Причем сначала сообщение прошло в соцсетях, а затем СМИ уже начали ссылаться на пресс-службу мэрии города. На карантин, по данным масс-медиа, отправились 11 классов из нескольких школ, а также группа детского сада.
Ситуация казалась крайне серьезной, ведь серозный менингит — это опаснейшее заболевание, которое может поражать головной мозг и центральную нервную систему, его последствия непредсказуемы. Однако чуть позднее выяснилось, что новость о вспышке менингита — это обычная «утка», хотя и основанная на некоторых реальных фактах.
Опровержение в скором времени опубликовало Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В ведомстве заявили, ссылаясь на заключение Роспотребнадзора, что был выявлен не менингит, а энтеровирусная инфекция, протекающая в менингиальной форме. Это заболевание гораздо менее опасное, хотя и вызывает схожие с менингитом симптомы.
Во всех образовательных учреждениях, где были зафиксированы случаи энтеровирусной инфекции, были приняты меры быстрого реагирования. Кроме того, из сообщения Минобра стало ясно, что речь идет лишь об годной школе и одном детском саде, а не о нескольких, как упоминалось в СМИ.
В обеих образовательных организациях проведена масштабная санитарная обработка и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе «утренние фильтры», — проинформировали в ведомстве.
Таким образом, сообщения о вспышке серозного менингита в Первоуральске не более чем фейк.
Ранее также стало известно о вспышке пневмонии в школах Екатеринбурга.