Была ли на самом деле вспышка менингита в школах и садах Первоуральска?

Информационные сообщения об эпидемии менингита в детских организованных коллективах Первоуральска начали распространяться в четверг, 19 сентября, сначала местными, а потом и федеральными СМИ. Причем сначала сообщение прошло в соцсетях, а затем СМИ уже начали ссылаться на пресс-службу мэрии города. На карантин, по данным масс-медиа, отправились 11 классов из нескольких школ, а также группа детского сада.