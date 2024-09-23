Что можно сделать со старым грунтом из цветочных горшков: выбрасывать точно не стоит

Posted 23 сентября, 09:00
Published 23 сентября, 09:00
Modified 23 сентября, 09:02
Updated 23 сентября, 09:02
Для начала нужно оценить состояние грунта — ведь он не «портится» после однократного использования. Поэтому, если вы вырастили в нем лишь одну партию цветов для высаживания в саду или на участке, то его вполне можно задействовать повторно. Если же земля использовалась несколько раз, если речь идет о грунте после пересадки комнатных растений, в котором цветы росли не один год, тогда сажать в него повторно что-либо точно не стоит.
Вот что можно сделать с землей:
Просто высыпьте старую почву или неиспользованные полмешка с землей прямо в компостный контейнер. Хорошая компостная куча должна представлять собой сбалансированную смесь растений, органики и почвы. Старая земля обогатит компост и улучшить его состав, — советуют эксперты портала gardeningknowhow.com.
Не стоит использовать почву, если цветы или рассада в ней погибли от бактериальных, грибковых или вирусных заболеваний. Если вам все же жалко выбрасывать зараженную землю, то простерилизуйте его, прогрев в духовке при температуре около 90-100 градусов в течение получаса.
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Источник: gardeningknowhow.com