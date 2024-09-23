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Posted 23 сентября, 09:00

Published 23 сентября, 09:00

Modified 23 сентября, 09:02

Updated 23 сентября, 09:02

Что можно сделать со старым грунтом из цветочных горшков: выбрасывать точно не стоит

Что можно сделать со старым грунтом из цветочных горшков: выбрасывать точно не стоит

23 сентября 2024, 09:00
Фото: Photo by Gabriel Jimenez on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Если у вас на даче остался старый грунт после выращивания однолетников, которые вы потом пересадили на клумбу или грядку, не спешите его выкидывать. Даже если земля из-под цветов уже истощена, у нас есть несколько идей о том, как использовать ее с максимальной пользой.

Для начала нужно оценить состояние грунта — ведь он не «портится» после однократного использования. Поэтому, если вы вырастили в нем лишь одну партию цветов для высаживания в саду или на участке, то его вполне можно задействовать повторно. Если же земля использовалась несколько раз, если речь идет о грунте после пересадки комнатных растений, в котором цветы росли не один год, тогда сажать в него повторно что-либо точно не стоит.

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Вот что можно сделать с землей:

  • Компостирование. Если у вас есть компостная куча, добавьте старый грунт туда. Он послужит хорошим дополнением к компостируемым материалам.
Просто высыпьте старую почву или неиспользованные полмешка с землей прямо в компостный контейнер. Хорошая компостная куча должна представлять собой сбалансированную смесь растений, органики и почвы. Старая земля обогатит компост и улучшить его состав, — советуют эксперты портала gardeningknowhow.com.
  • Мульчирование. Старый цветочный грунт можно использовать для подготовки грядок к зимнему сезону. Например, если смешать его с древесными опилками и травой, то можно получить хороший материал для защиты от холодов клубники. После завершения всех сезонных работ с растением подсыпьте готовую мульчу под кусты. Корням будет тепло, а клубника не вымерзнет.
  • Садовые дорожки и клумбы. Рассыпьте старый грунт на садовых дорожках или клумбах, чтобы улучшить структуру почвы и повысить ее плодородие.
  • Отвод воды. Используйте старый грунт для выравнивания участка или улучшения дренажа в низменных местах вашего сада.
  • Укрепление почвы. Если в вашем саду есть участки с эрозией почвы, старый грунт можно использовать для их укрепления.
  • Заполнение ям. Старый грунт подходит для заполнения ям или неровностей на участке.

Не стоит использовать почву, если цветы или рассада в ней погибли от бактериальных, грибковых или вирусных заболеваний. Если вам все же жалко выбрасывать зараженную землю, то простерилизуйте его, прогрев в духовке при температуре около 90-100 градусов в течение получаса.

Ранее эксперты объяснили, почему семена с истекшим сроком годности тоже можно использовать.

Источник: gardeningknowhow.com

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