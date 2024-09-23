Что можно сделать со старым грунтом из цветочных горшков: выбрасывать точно не стоит

Для начала нужно оценить состояние грунта — ведь он не «портится» после однократного использования. Поэтому, если вы вырастили в нем лишь одну партию цветов для высаживания в саду или на участке, то его вполне можно задействовать повторно. Если же земля использовалась несколько раз, если речь идет о грунте после пересадки комнатных растений, в котором цветы росли не один год, тогда сажать в него повторно что-либо точно не стоит.