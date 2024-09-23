Дружинники в Екатеринбурге ворвались на вечеринку и открыли стрельбу

Posted 23 сентября, 04:55
Published 23 сентября, 04:55
Modified 23 сентября, 04:58
Updated 23 сентября, 04:58
Как рассказали очевидцы, дружинники стреляли из оружия в воздух, уложили всех на пол, а также угрожали и нецензурно ругались. При этом они не представились и не показали свои документы, рассказали в Telegram-канале «Свет Екатеринбург».
Одного из участников вечеринки избили. Очевидица пыталась вызвать полицию в 112, однако на вызов приехала Росгвардия, которая отпустила сначала дружинников, а затем остальных людей.
Напомним, в Екатеринбурге силовики провели рейд в хостеле, вычисляя нелегальных мигрантов.