tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 04:55

Published 23 сентября, 04:55

Modified 23 сентября, 04:58

Updated 23 сентября, 04:58

Дружинники в Екатеринбурге ворвались на вечеринку и открыли стрельбу

Дружинники в Екатеринбурге ворвались на вечеринку и открыли стрельбу

23 сентября 2024, 04:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге народные дружинники во время рейв-пати в заброшенном здании жестко задержали присутствующих.

Как рассказали очевидцы, дружинники стреляли из оружия в воздух, уложили всех на пол, а также угрожали и нецензурно ругались. При этом они не представились и не показали свои документы, рассказали в Telegram-канале «Свет Екатеринбург».

Одного из участников вечеринки избили. Очевидица пыталась вызвать полицию в 112, однако на вызов приехала Росгвардия, которая отпустила сначала дружинников, а затем остальных людей.

Напомним, в Екатеринбурге силовики провели рейд в хостеле, вычисляя нелегальных мигрантов.

В Екатеринбурге силовики нагрянули в мигрантское общежитие
Узнать подробнее
Читайте также:
В головной офис Wildberries ворвался экс-супруг Татьяны БакальчукЖители Екатеринбурга заметили на улице обнаженного мужчинуДевушка на мотоцикле влетела в такси в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Стрельба#ЧП#Очевидцы#Вечеринка#Народная дружина#Дружина#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Популярное