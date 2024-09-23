Движение через мост, потерянные миллионы, замена лифтов и разорванный триколор

Posted 23 сентября, 17:07
Published 23 сентября, 17:07
Modified 23 сентября, 17:09
Updated 23 сентября, 17:09
На 148 км Серовской трассы открыто реверсивное движение через мост. Его запуска с нетерпением ждали тагильчане, которые из-за ремонтных работ на этом участке вынуждены простаивать часы в пробках. Окончательно работы на объекте должны завершиться к 20 октября.
Тагильские власти пытаются вернуть 234 млн за контракт на строительство моста через пруд. Первоначально средства требовали у «АльмакорГруп», подрядчика, договор с которым был расторгнут прошлым летом. Однако представители фирмы пойти на сделку отказались. Сейчас деньги пытаются вернуть через банк-поручитель «Держава».
Нижний Тагил получил дополнительно 40 млн рублей на ремонт лифтов в многоэтажных домах. Этих денег хватит на то, чтобы привести в порядок девять кабин. В городе ведется активная работа по замене лифтового оборудования. Ранее в Тагиле приняли решение о выделении субсидий управляющим компаниям на эти цели.
Ветер разорвал государственный символ России, флаг-триколор, на две части. Полотнище находилось на недавно установленном флагштоке. Причиной ЧП стало то, что флаг из-за сильных порывов зацепился за электронный индикатор ветра. В ближайшее время триколор заменят.
В Свердловской области продолжается активная работа по постановке на воинский учет мигрантов с российскими паспортами. С начала года повестки получили 2,5 тысячи человек. Отдавать долг новой родине отправились 700 человек, около 600 человек подписали с Минобороны долгосрочные контракты.