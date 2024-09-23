Движение через мост, потерянные миллионы, замена лифтов и разорванный триколор

Нижний Тагил получил дополнительно 40 млн рублей на ремонт лифтов в многоэтажных домах. Этих денег хватит на то, чтобы привести в порядок девять кабин. В городе ведется активная работа по замене лифтового оборудования. Ранее в Тагиле приняли решение о выделении субсидий управляющим компаниям на эти цели.