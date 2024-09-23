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Posted 23 сентября, 17:07

Published 23 сентября, 17:07

Modified 23 сентября, 17:09

Updated 23 сентября, 17:09

Движение через мост, потерянные миллионы, замена лифтов и разорванный триколор

Движение через мост, потерянные миллионы, замена лифтов и разорванный триколор

23 сентября 2024, 17:07
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
На Серовском тракте открыто реверсивное движение через мост на 148 км. Власти Тагила пытаются вернуть 234 млн рублей после разрыва контракта с «АльмакорГруп». Городу выделят дополнительные средства на замену лифтов. Ветер разорвал флаг на набережной. В регионе на учет поставили тысячи мигрантов.

На 148 км Серовской трассы открыто реверсивное движение через мост. Его запуска с нетерпением ждали тагильчане, которые из-за ремонтных работ на этом участке вынуждены простаивать часы в пробках. Окончательно работы на объекте должны завершиться к 20 октября.

Реверсивное движение через мост открыто на 148 км Серовской трассы
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Тагильские власти пытаются вернуть 234 млн за контракт на строительство моста через пруд. Первоначально средства требовали у «АльмакорГруп», подрядчика, договор с которым был расторгнут прошлым летом. Однако представители фирмы пойти на сделку отказались. Сейчас деньги пытаются вернуть через банк-поручитель «Держава».

«АльмакорГруп» отказалась вернуть 234 миллиона Нижнему Тагилу
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Нижний Тагил получил дополнительно 40 млн рублей на ремонт лифтов в многоэтажных домах. Этих денег хватит на то, чтобы привести в порядок девять кабин. В городе ведется активная работа по замене лифтового оборудования. Ранее в Тагиле приняли решение о выделении субсидий управляющим компаниям на эти цели.

Нижнему Тагилу дополнительно выделят 40 млн на замену лифтов
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Ветер разорвал государственный символ России, флаг-триколор, на две части. Полотнище находилось на недавно установленном флагштоке. Причиной ЧП стало то, что флаг из-за сильных порывов зацепился за электронный индикатор ветра. В ближайшее время триколор заменят.

В Нижнем Тагиле на набережной ветер разорвал триколор надвое. Видео
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В Свердловской области продолжается активная работа по постановке на воинский учет мигрантов с российскими паспортами. С начала года повестки получили 2,5 тысячи человек. Отдавать долг новой родине отправились 700 человек, около 600 человек подписали с Минобороны долгосрочные контракты.

Тысячи мигрантов в Свердловской области поставлены на воинский учет
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