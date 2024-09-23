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Posted 23 сентября, 10:22

Published 23 сентября, 10:22

Modified 23 сентября, 10:24

Updated 23 сентября, 10:24

Экс-механик получил 4 года за гибель 8 человек в ДТП в Лесном

Экс-механик получил 4 года за гибель 8 человек в ДТП в Лесном

23 сентября 2024, 10:22
Фото: пресс-служба прокуратуры по Свердловской области
Бывший механик автотранспортной компании в Лесном был приговорен к 4 годам колонии-поселения. Мужчина виновен в том, что выпустил работать транспорт, оказавшийся технически неисправным.

Согласно материалам дела, «Нижнетуринское АТП» заключило в 2017 году договор с «Нижнетуринским Туратрансагентством». Компания должна была следить за исправностью транспорта перед отправкой в рейсы и по возвращению из них.

Механик был ответственным за выпуск средств утром 10 июня 2021 года. Он провел некачественный предрейсовый осмотр, в том числе не проверил исправность тормозов. В результате он выпустил на линию неисправный транспорт, поставив подписи в путевом листе.

Это привело к тому, что в какой-то момент водитель не смог затормозить и влетел в пешеходов, которые находились на площадке предприятия. Восемь человек в результате случившегося погибли, еще двое были травмированы, сообщает прокуратура по Свердловской области.

Гособвинение просило назначить мужчине 6 лет колонии. Однако суд решил наказать виновного на 4 года колонии-поселения.

Ранее в Каменске-Уральском суд обязал выплатить 2 млн рублей матери пострадавшего в ДТП. Молодой человек стал инвалидом.

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