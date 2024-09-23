Энергетики в Екатеринбурге требуют с «Гортранса» более 28 млн рублей

Posted 23 сентября, 08:57
Published 23 сентября, 08:57
Modified 23 сентября, 08:59
Updated 23 сентября, 08:59
Согласно документации, сумма выставлена из-за долгов предприятия.
В конце декабря 2023 года администрация Екатеринбурга уже оплачивала долги МУПа. Тогда сумма составляла 290 млн рублей. Само же предприятие снижало число перевозок. При этом те средства, которые удавалось сэкономить, планировалось направить на погашение задолженностей.
Уже в феврале 2024 года глава «Гортранса» оказался фигурантом уголовного дела. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Стало известно, что компания, поставляющая запчасти, давала взятки менеджерам предприятия. Глава предприятия был заключен под стражу.