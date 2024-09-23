Энергетики в Екатеринбурге требуют с «Гортранса» более 28 млн рублей

В конце декабря 2023 года администрация Екатеринбурга уже оплачивала долги МУПа. Тогда сумма составляла 290 млн рублей. Само же предприятие снижало число перевозок. При этом те средства, которые удавалось сэкономить, планировалось направить на погашение задолженностей.