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Posted 23 сентября, 10:58

Published 23 сентября, 10:58

Modified 23 сентября, 11:00

Updated 23 сентября, 11:00

В Екатеринбурге в Академическом районе фасад дома снесло ветром

Фасад жилой высотки снесло ветром в Академическом районе Екатеринбурга

23 сентября 2024, 10:58
Фото: Е1

В Екатеринбурге в Академическом районе фасад дома снесло ветром

Фасад жилого дома на улице Академика Вонсовского, 75 / Цветаевой, 2 в Екатеринбурге снесло порывами сильного ветра. Кладка рухнула с шестого этажа.

Сразу возле дома, где рухнула конструкция, находятся площадки детского сада. В момент происшествия на них никого не было. Также никто не проходил вдоль дома, пишет Е1 со ссылкой на очевидицу случившегося.

В пресс-службе «Атомстройкомплекса», которая занималась строительством дома, рассказали, что территория уже огорожена и делается все необходимое, чтобы обеспечить безопасность людей.

Фото: Е1

Также была создана специальная комиссия. Она будет обследовать фасад и определит, почему случились повреждения. Кроме того, в компании пообещали провести ремонт в ближайшее время.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на ребенка рухнули ворота гаража.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Свердловская область#Погода#Комиссия#Дом#Ветер#Стена#Екатеринбург#Атомстройкомплекс
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