Фасад жилой высотки снесло ветром в Академическом районе Екатеринбурга
23 сентября 2024, 10:58
Фото: Е1
В Екатеринбурге в Академическом районе фасад дома снесло ветром
Фасад жилого дома на улице Академика Вонсовского, 75 / Цветаевой, 2 в Екатеринбурге снесло порывами сильного ветра. Кладка рухнула с шестого этажа.
Сразу возле дома, где рухнула конструкция, находятся площадки детского сада. В момент происшествия на них никого не было. Также никто не проходил вдоль дома, пишет Е1 со ссылкой на очевидицу случившегося.
В пресс-службе «Атомстройкомплекса», которая занималась строительством дома, рассказали, что территория уже огорожена и делается все необходимое, чтобы обеспечить безопасность людей.
Фото: Е1
Также была создана специальная комиссия. Она будет обследовать фасад и определит, почему случились повреждения. Кроме того, в компании пообещали провести ремонт в ближайшее время.
Напомним, ранее в Екатеринбурге на ребенка рухнули ворота гаража.