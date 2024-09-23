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Posted 23 сентября, 14:53

Published 23 сентября, 14:53

Modified 23 сентября, 14:55

Updated 23 сентября, 14:55

Агроном Коврижных назвала лучший сидерат для посадки в теплице в осеннее время

Фитофторы и вредителей будет меньше: назван идеальный сидерат для теплицы осенью

23 сентября 2024, 14:53
Фото: 1MI

Агроном Коврижных назвала лучший сидерат для посадки в теплице в осеннее время

Сюжет
Дом и сад
Посадка сидератов в теплице — отличный способ улучшить качество почвы и повысить урожайность. Однако сидератов сегодня — великое множество. Какое растение лучше всего подходит для теплицы?

Осенью теплица нуждается в уборке и тщательной обработке. Если не сделать этого, то она превратится в страшный рассадник инфекционных заболеваний и вредителей. Но что делать после того, как вы вымыли и продезинфицировали теплицу? Эксперт портала «Белновости», агроном Анастасия Коврижных советует посадить в тепличный грунт сидераты.

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И лучше всего для этого подходит белая горчица.

Кроме стандартного насыщения грунта питательными веществами нужно отметить, что белая горчица активно противостоит распространению грибка и прочих патогенов, — отмечает эксперт.

Кроме того, этот сидерат обладает стойким резким запахом, который не выносят насекомые-вредители и их потомство. А еще корни белой горчицы очень хорошо разрыхляют почву, обогащая ее ценным кислородом и облегчая доступ для питательных веществ.

Чтобы посадить сидераты, уберите остатки предыдущих культур и разрыхлите почву для быстрого прорастания семян. Равномерно распределите семена по поверхности почвы и заделайте на глубину 2-3 см. Полейте посадки для ускорения прорастания и поддерживайте влажность почвы, особенно в первые недели. Скашивайте сидераты до того, как они начнут цвести — примерно через 4-6 недель после посева. Заделайте зеленую массу в почву как зеленое удобрение, это улучшит ее структуру и плодородие. Перекапывать почву глубоко при этом не стоит, так как вам нужно восстановить плодородность именно верхнего слоя грунта. После заделки подождите 2-3 недели перед посадкой основных культур, чтобы сидераты разложились и начали питать почву.

Посадка сидератов в теплице восстановит плодородность грунта и улучшит его структуру, что, в свою очередь, будет способствовать лучшему росту основных культур.

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