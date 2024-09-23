Фитофторы и вредителей будет меньше: назван идеальный сидерат для теплицы осенью

Чтобы посадить сидераты, уберите остатки предыдущих культур и разрыхлите почву для быстрого прорастания семян. Равномерно распределите семена по поверхности почвы и заделайте на глубину 2-3 см. Полейте посадки для ускорения прорастания и поддерживайте влажность почвы, особенно в первые недели. Скашивайте сидераты до того, как они начнут цвести — примерно через 4-6 недель после посева. Заделайте зеленую массу в почву как зеленое удобрение, это улучшит ее структуру и плодородие. Перекапывать почву глубоко при этом не стоит, так как вам нужно восстановить плодородность именно верхнего слоя грунта. После заделки подождите 2-3 недели перед посадкой основных культур, чтобы сидераты разложились и начали питать почву.