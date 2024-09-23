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Posted 23 сентября, 05:27

Published 23 сентября, 05:27

Modified 23 сентября, 05:29

Updated 23 сентября, 05:29

Град выпал в Свердловской области

Град выпал в Свердловской области

23 сентября 2024, 05:27
Фото: 1MI
В Свердловской области 22 сентября выпал град. Это природное явление заметили жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска.

На некоторые районы региона обрушились мощные дожди. Так, например, на трассе Пермь — Екатеринбург под Ревдой была осложнена видимость.

В Екатеринбурге трамвайное движение из-за непогоды пришлось остановить. Причиной стало то, что сильные порывы ветра оборвали провода.

По данным УГМС, непогода закончится в понедельник 23 сентября. Однако в МЧС предупредили о сильных ветрах с порывами до 20 м/с.

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Нижний Тагил
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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Погода#Град#Дождь#Природа#Екатеринбург
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