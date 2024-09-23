Град выпал в Свердловской области

Posted 23 сентября, 05:27
Published 23 сентября, 05:27
Modified 23 сентября, 05:29
Updated 23 сентября, 05:29
На некоторые районы региона обрушились мощные дожди. Так, например, на трассе Пермь — Екатеринбург под Ревдой была осложнена видимость.
В Екатеринбурге трамвайное движение из-за непогоды пришлось остановить. Причиной стало то, что сильные порывы ветра оборвали провода.
По данным УГМС, непогода закончится в понедельник 23 сентября. Однако в МЧС предупредили о сильных ветрах с порывами до 20 м/с.