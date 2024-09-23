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Posted 23 сентября, 15:42

Published 23 сентября, 15:42

Modified 23 сентября, 15:44

Updated 23 сентября, 15:44

Осужденный сбежал из тагильского исправцентра в поисках женской ласки

Из тагильского исправцентра сбежал грезивший женской лаской осужденный

23 сентября 2024, 15:42
Фото: Изображение Midjourney

Осужденный сбежал из тагильского исправцентра в поисках женской ласки

Свердловчанин, которого приговорили к восьми месяцам принудительных работ, так скучал по женскому обществу, что решил сбежать из исправительного центра в Нижнем Тагиле.

Восемь месяцев без женской любви и ласки показались гражданину по имени Виталий слишком долгим сроком, поэтому он самовольно ушел из общежития исправительного центра Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Фото: пресс-служба УМВД Свердловской области

На побег из-за любви мужчина решился 1 сентября. Однако насладиться обретенной свободой и внимание женского пола в полной мере не удалось. Виталия в ходе рейдовых мероприятий задержали правоохранители из Кушвы.

Известно, что осужден он был по статье 264 УК, то есть за нарушение правил дорожного движения.

Улицы Тагила в минувшие выходные бороздили «скрытые» патрули.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Женщина#Осужденный#Побег#Любовь#Екатеринбург#Уголовная статья
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