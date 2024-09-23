Из тагильского исправцентра сбежал грезивший женской лаской осужденный

Posted 23 сентября, 15:42
Published 23 сентября, 15:42
Modified 23 сентября, 15:44
Updated 23 сентября, 15:44
Восемь месяцев без женской любви и ласки показались гражданину по имени Виталий слишком долгим сроком, поэтому он самовольно ушел из общежития исправительного центра Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба УМВД региона.
На побег из-за любви мужчина решился 1 сентября. Однако насладиться обретенной свободой и внимание женского пола в полной мере не удалось. Виталия в ходе рейдовых мероприятий задержали правоохранители из Кушвы.
Известно, что осужден он был по статье 264 УК, то есть за нарушение правил дорожного движения.
Улицы Тагила в минувшие выходные бороздили «скрытые» патрули.