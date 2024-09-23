Как навести чистоту в доме и не устать: эти лайфхаки максимально упростят уборку

По ее словам, одной из самых распространенных ошибок, которую допускают практически все люди, которые пытаются покончить с беспорядком в окружающем пространстве, это пытаться убрать все и сразу. Однако это приводит лишь к тому, что они выдыхаются в самом начале. А все потому, что пытаются объять необъятное. Поэтому нужно составить удобный для себя график уборки (на неделю, месяц или год в зависимости от количества свободного времени). Например, в субботу первой недели вы разбираете кладовку. В следующую субботу — разгребаете завалы в антресоли. Еще через семь дней наводите порядок в спальне и т. д.