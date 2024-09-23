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Posted 23 сентября, 13:09

Published 23 сентября, 13:09

Modified 23 сентября, 13:11

Updated 23 сентября, 13:11

Как навести чистоту в доме и не устать: эти лайфхаки максимально упростят уборку

Как навести чистоту в доме и не устать: эти лайфхаки максимально упростят уборку

23 сентября 2024, 13:09
Фото: Photo by Marc Pell on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Если вы уже отчаялись когда-либо привести в порядок свою квартиру, не расстраивайтесь: на самом деле, способ есть. Вы удивитесь, как быстро начнет преображаться ваша прежде неуютная «берлога».

Генеральная уборка — один из самых страшных кошмаров современных людей, потому что грязи в доме много, а времени при современном ритме жизни — катастрофически мало. Спешим вас успокоить: генеральная уборка отменяется. Вместо этого будем приводить дом в порядок поэтапно.

И начать нужно с составления плана.

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Часто беспорядок вызывает у людей такой стресс, что они чувствуют необходимость немедленно избавиться от него, — говорит Сарит Вайс, основатель и ведущий организатор Neat & Orderly.

По ее словам, одной из самых распространенных ошибок, которую допускают практически все люди, которые пытаются покончить с беспорядком в окружающем пространстве, это пытаться убрать все и сразу. Однако это приводит лишь к тому, что они выдыхаются в самом начале. А все потому, что пытаются объять необъятное. Поэтому нужно составить удобный для себя график уборки (на неделю, месяц или год в зависимости от количества свободного времени). Например, в субботу первой недели вы разбираете кладовку. В следующую субботу — разгребаете завалы в антресоли. Еще через семь дней наводите порядок в спальне и т. д.

Никогда не пытайтесь убрать все и сразу. Начните с важных мелочей и для начала перемойте всю посудуНикогда не пытайтесь убрать все и сразу. Начните с важных мелочей и для начала перемойте всю посуду
Никогда не пытайтесь убрать все и сразу. Начните с важных мелочей и для начала перемойте всю посуду. Фото: Изображение Midjourney

Задачи можно еще упрощать и мельчить. Если вам не под силу разобрать вещи сразу во всем шкафу, разберите какую-то одну секцию. Разберите один из ящиков стола, не трогая остальные, чтобы не слишком утомиться и не перегореть.

Многие люди считают, что им нужно убрать сразу все пространства, которое они взялись упорядочить. Это относится к бельевым шкафам, выдвижным ящикам для ванной комнаты, комодам, гардеробным и т. д. Это огромная ошибка, потому что они перегружаются, а затем чувствуют себя неудачниками, — говорит Николь Гехман, профессиональный организатор и основатель Organize by Designe.

У метода максимального дробления задач сразу несколько плюсов:

  • вы сразу увидите результат, пусть скромный, но вполне очевидный;
  • действуя по плану, вы перестанете чувствовать угрызения совести из-за грязи;
  • вы никогда не устанете, не перегорите и не остынете — просто не успеете;
  • достигнув цели, вы почувствуете гордость за то, что дошли до конца.

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Источник: goodhousekeeping.com

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