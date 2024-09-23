Posted 23 сентября, 06:29
Published 23 сентября, 06:29
Modified 23 сентября, 06:32
Updated 23 сентября, 06:32
В этот период важно поддерживать свой иммунитет и здоровье в целом, чтобы оставаться позитивными, энергичными и не подхватить простудные заболевания. Общественная служба новостей узнала, как не мерзнуть и не заболеть в период осеннего похолодания.
Осенью мы уходим в режим энергосбережения. Дома еще не включили отопление, поэтому становится прохладно, за окном льет дождь, слышны завывания ветра, и мы достаем из шкафа теплые кофты и шерстяные носки. Нашему организму не достает солнечного света, тепла, и постоянно хочется спать. После работы совсем нет настроения гулять. Мы чаще устаем и больше спим…
Однако не нужно идти на поводу у своего организма. Первое, что стоит сделать, если вам становится холодно и наступает апатия — это идти гулять. Активное движение и свежий воздух ускорят обменные процессы. Благодаря физической активности вы взбодритесь и не будете постоянно мерзнуть.
В идеале, конечно, заняться спортом, к примеру, записаться в фитнес-зал. После занятий вы будете чувствовать легкость, тепло, прилив сил и хорошего настроения. Все потому, что при занятиях спортом выделяется эндорфин — гормон удовольствия. Кроме того, спорт помогает отвлечься от работы, депрессивных мыслей и домашней рутины. А если по какой-то причине нет желания заниматься в зале, то можно делать зарядку по утрам дома.
Как известно, самые теплые комнаты в квартире — это кухня и ванная. Температура в них на 1-3 градуса выше, чем в среднем по квартире. Поэтому пока не дали отопление, лучше базироваться там.
Чаще принимайте горячие ванны и горячий душ, это поможет вам расслабиться и согреться. Также, помимо теплых вещей, не забывайте использовать нагреватели, электрические грелки и т. д.
Постарайтесь меньше курить, но лучше, конечно, совсем бросить. Ограничьте алкоголь. Принимайте витамины либо витаминные комплексы. Не отказывайтесь от мяса и горячих мясных бульонов.
Если за окном становится серо и пасмурно, то самое время создать максимально теплую и обволакивающую атмосферу у себя в доме. В этом вам помогут теплые осенние цвета: оранжевый, коричневый, сливовый, темно-зеленый и т. д. Поменяйте занавески, шторы, скатерть, текстиль в доме. Можно приобрести новый теплый плед для уютного времяпрепровождения на диване. И не забудьте поменять постельное белье на осеннее.
Кстати, создать теплую атмосферу в доме помогут аромасвечи, благовония и вкусные ароматы на кухне. Чтобы не мерзнуть дома, старайтесь придумывать для себя интересный досуг: готовьте вкусные блюда из сезонных овощей и фруктов, к примеру, шарлотку, тыквенный пирог. Займитесь уборкой: устройте ревизию в шкафах, достаньте из кладовки свитера и пальто, постирайте летние вещи и почистите обувь, обновите постельное белье, полотенца, а также достаньте теплые одеяла на замену.
Чтобы не заразиться простудой на работе, на учебе, в транспорте или просто на улице, обязательно следите за гигиеной рук. Проветривайте помещение, в котором вы долго находитесь.