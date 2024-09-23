Как не мерзнуть и не заболеть в период осеннего похолодания

В идеале, конечно, заняться спортом, к примеру, записаться в фитнес-зал. После занятий вы будете чувствовать легкость, тепло, прилив сил и хорошего настроения. Все потому, что при занятиях спортом выделяется эндорфин — гормон удовольствия. Кроме того, спорт помогает отвлечься от работы, депрессивных мыслей и домашней рутины. А если по какой-то причине нет желания заниматься в зале, то можно делать зарядку по утрам дома.