tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 09:07

Published 23 сентября, 09:07

Modified 23 сентября, 09:09

Updated 23 сентября, 09:09

Мать и дочь в Екатеринбурге набросились на девушку из-за ее пса

Мать и дочь в Екатеринбурге набросились на девушку из-за ее пса

23 сентября 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге две женщины набросились на девушку, которая ехала на велосипеде. Конфликт произошел из-за собаки велосипедистки.

Девушка выгуливала своего питомца без намордника. По мнению женщин, из-за этого они и их собака испытали стресс, из-за чего впали в агрессию и набросились на екатеринбурженку с кулаками, пишет Е1.

По словам велосипедистки, нападавшие провоцировали ее пса, однако он только лаял. По заверениям хозяйки, ее животное не способно причинить вред другим собакам. Известно, что мать и дочь обратились в полицию с заявлением на хозяйку питомца.

Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге местный житель угрожал топором девочке и ее собаке, с которой школьница была на прогулке.

Администрация Туринского района выплатит 25 тысяч подростку за укус бродячей собаки
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток напал с ножом на сотрудницу магазина в ЕкатеринбургеЖители дома в Нижних Сергах вступились за фельдшера, который убил соседаМигранты в Екатеринбурге устроили массовую драку возле «Таганского ряда»
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Нападение#Собака#ЧП#Конфликт#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Популярное