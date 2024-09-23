Мать и дочь в Екатеринбурге набросились на девушку из-за ее пса

Posted 23 сентября, 09:07
Published 23 сентября, 09:07
Modified 23 сентября, 09:09
Updated 23 сентября, 09:09
Девушка выгуливала своего питомца без намордника. По мнению женщин, из-за этого они и их собака испытали стресс, из-за чего впали в агрессию и набросились на екатеринбурженку с кулаками, пишет Е1.
По словам велосипедистки, нападавшие провоцировали ее пса, однако он только лаял. По заверениям хозяйки, ее животное не способно причинить вред другим собакам. Известно, что мать и дочь обратились в полицию с заявлением на хозяйку питомца.
Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге местный житель угрожал топором девочке и ее собаке, с которой школьница была на прогулке.