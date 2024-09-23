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Posted 23 сентября, 09:30

Published 23 сентября, 09:30

Modified 23 сентября, 09:32

Updated 23 сентября, 09:32

Мать пострадавшей девочки под Верхней Пышмой потребовала отправить нападавшего в СИЗО

Мать пострадавшей девочки под Верхней Пышмой потребовала отправить нападавшего в СИЗО

23 сентября 2024, 09:30
Фото: 1MI
15-летнего подростка под Верхней Пышмой, который напал на школьницу, требуют отправить под стражу.

Подростка оставили под домашним арестом. Однако мама пострадавшей девочки требует его заключения и подала апелляционную жалобу. Меру пресечения также обжаловали в прокуратуре, рассказали «КП-Екатеринбург» в горсуде Верхней Пышмы.

Известно, что обвиняемый воспитывается в многодетной семье. По словам его отца, школьник признает свою вину в содеянном. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, девочку нашли с травмами 16 сентября 2024 года. Накануне она ушла на прогулку и пропала. Юноша напал на нее и избил.

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#Елизавета Зиборова#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Верхняя Пышма#Нападение#СИЗО#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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