Мать пострадавшей девочки под Верхней Пышмой потребовала отправить нападавшего в СИЗО

Posted 23 сентября, 09:30
Published 23 сентября, 09:30
Modified 23 сентября, 09:32
Updated 23 сентября, 09:32
Подростка оставили под домашним арестом. Однако мама пострадавшей девочки требует его заключения и подала апелляционную жалобу. Меру пресечения также обжаловали в прокуратуре, рассказали «КП-Екатеринбург» в горсуде Верхней Пышмы.
Известно, что обвиняемый воспитывается в многодетной семье. По словам его отца, школьник признает свою вину в содеянном. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, девочку нашли с травмами 16 сентября 2024 года. Накануне она ушла на прогулку и пропала. Юноша напал на нее и избил.