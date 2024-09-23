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Posted 23 сентября, 10:07

Published 23 сентября, 10:07

Modified 23 сентября, 10:09

Updated 23 сентября, 10:09

Минюст исключил журналиста Александра Литвинова из списка иноагентов

Минюст исключил журналиста Александра Литвинова из списка иноагентов

23 сентября 2024, 10:07
Фото: 1MI
Журналиста Александра Литвинова, являющегося основателем интернет-проекта «Планерка», исключили из списка иноагентов.

Литвинов оказался в числе иноагентов в июле 2023 года. После этого команда «Планерки» сообщила, что он больше не участвует в редполитике проекта.

Спустя год было подтверждено, что иностранного финансирования журналист не получал. Об этом Литвинов рассказал у себя в соцсетях.

Известно, что сейчас он возвращаться в сферу журналистики не планирует и собирается заняться предпринимательством: производить и продавать женскую одежду.

Напомним, в Свердловской области были приняты поправки в законодательстве об ограничении полномочий депутатов, согласно которым, чиновники со статусом иноагентов будут лишаться мандатов.

Как новый закон влияет на деятельность блогеров-иноагентов
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