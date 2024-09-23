Минюст исключил журналиста Александра Литвинова из списка иноагентов

Posted 23 сентября, 10:07
Published 23 сентября, 10:07
Modified 23 сентября, 10:09
Updated 23 сентября, 10:09
Литвинов оказался в числе иноагентов в июле 2023 года. После этого команда «Планерки» сообщила, что он больше не участвует в редполитике проекта.
Спустя год было подтверждено, что иностранного финансирования журналист не получал. Об этом Литвинов рассказал у себя в соцсетях.
Известно, что сейчас он возвращаться в сферу журналистики не планирует и собирается заняться предпринимательством: производить и продавать женскую одежду.
Напомним, в Свердловской области были приняты поправки в законодательстве об ограничении полномочий депутатов, согласно которым, чиновники со статусом иноагентов будут лишаться мандатов.