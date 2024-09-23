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Posted 23 сентября, 14:01

Published 23 сентября, 14:01

Modified 23 сентября, 14:03

Updated 23 сентября, 14:03

На Урале проверят информацию об избиении воспитанников в соццентре

На Урале проверят информацию об избиении воспитанников в соццентре

23 сентября 2024, 14:01
Фото: 1MI
В Талицком районе Свердловской области пройдет прокурорская проверка по факту избиения воспитанников в соццентре их ровесниками.

Информация о драке в реабилитационном центре для несовершеннолетних распространилась в социальных сетях.

На видео видно, как двух ребят поставили на колени, а затем стали бить по голове. При этом от пострадавших требовали отдать телефоны и не пропускать занятия.

После публикации данного видео Следственный комитет и прокуратура начали проводить свои проверки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Екатерина Мизулина заинтересовалась делом об избиении школьника в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Драка#Екатеринбург#Инцидент
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