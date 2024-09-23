На Урале проверят информацию об избиении воспитанников в соццентре

Posted 23 сентября, 14:01
Published 23 сентября, 14:01
Modified 23 сентября, 14:03
Updated 23 сентября, 14:03
Информация о драке в реабилитационном центре для несовершеннолетних распространилась в социальных сетях.
На видео видно, как двух ребят поставили на колени, а затем стали бить по голове. При этом от пострадавших требовали отдать телефоны и не пропускать занятия.
После публикации данного видео Следственный комитет и прокуратура начали проводить свои проверки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Екатерина Мизулина заинтересовалась делом об избиении школьника в Нижнем Тагиле.