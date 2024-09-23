Не отказывайтесь от витаминов осенью: как вырастить микрозелень на подоконнике

Выращивание микрозелени — занятие довольно хлопотное и затратное. Дело в том, что срезать микрозелень можно лишь один раз, максимум — два, после этого ее придется сажать снова. Между тем, стоят семена для выращивания микрозелени на порядок дороже обычных огородных «протравленных» семян, так как их получают только способом органического, экологически чистого и безопасного земледелия.