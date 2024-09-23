Не отказывайтесь от витаминов осенью: как вырастить микрозелень на подоконнике

Posted 23 сентября, 10:20
Published 23 сентября, 10:20
Modified 23 сентября, 10:22
Updated 23 сентября, 10:22
Микрозелень набирает популярность среди любителей здорового питания и огородников-любителей. Эти маленькие растения не только украсят ваш стол, но и обогатят рацион витаминами и минералами. Вырастить микрозелень в домашних условиях проще, чем кажется.
Что же такое микрозелень? Это молодые побеги овощей и трав, которые обычно собираются на стадии, когда появляются первые настоящие листья. Они обладают ярким вкусом и высокой концентрацией питательных веществ. К популярным сортам микрозелени относятся рукола, редис, горчица, подсолнух, горох и кинза. Вот как вырастить микрозелень у себя дома на подоконнике.
Используйте семена, специально предназначенные для выращивания микрозелени. Они обычно продаются в специализированных магазинах или онлайн. Семена не должны быть обработаны химическими веществами, так как фактически они будут употребляться в пищу.
Контейнеры для микрозелени могут быть различными — от специальных поддонов до обычных пластиковых стаканчиков. Главное, чтобы у них были дренажные отверстия.
Можно использовать старые контейнеры для продуктов питания, но при условии, что они были продезинфицированы.
Используйте легкий, воздушный субстрат, например, кокосовый торф или специализированную почву для рассады. Можно также выращивать микрозелень на специальных гидропонных ковриках.
Заполните контейнер субстратом на высоту около 3–4 см. Убедитесь, что почва равномерно распределена и слегка уплотнена. Равномерно распределите семена по поверхности субстрата. Они могут лежать довольно плотно, почти касаясь друг друга.
Легко вдавите семена в субстрат или слегка присыпьте их тонким слоем земли. Осторожно смочите почву из распылителя, чтобы не смыть семена. В дальнейшем поддерживайте влажность почвы, но не допускайте переувлажнения.
Микрозелени требуется хорошее освещение. Идеально подойдет солнечный подоконник или лампа для растений. Обеспечьте растениям световой день на 12-16 часов. Если света не будет хватать, то микрозелень будет плохо расти и развиваться.
Микрозелень обычно готова к сбору через 7-14 дней в зависимости от вида растения.
Срезайте побеги ножницами над уровнем субстрата, когда появятся первые настоящие листья. Собранную микрозелень следует немедленно промыть и высушить.
Храните ее в холодильнике в закрытом контейнере или герметичном пакете не дольше недели.
Иногда садоводы спрашивают, в чем разница между пророщенными семенами и микрозеленью.
Проростки используются сразу же после прорезывания корешков, а микрозелень — когда образуются семядольные листочки. Также есть различия и в периодах созревания. Проростки можно употреблять через 2-4 дня после появления, а микрозелени нужно дать подрасти 1-2 недели, — отвечают на этот вопрос эксперты портала novochag.ru.
Выращивание микрозелени — занятие довольно хлопотное и затратное. Дело в том, что срезать микрозелень можно лишь один раз, максимум — два, после этого ее придется сажать снова. Между тем, стоят семена для выращивания микрозелени на порядок дороже обычных огородных «протравленных» семян, так как их получают только способом органического, экологически чистого и безопасного земледелия.
Выращивать микрозелень можно практически в любой таре. Если вам не по душе обычные скучные ящики с землей, то попробуйте приспособить под контейнеры скорлупу от яиц. Нужно аккуратно снять верхнюю часть яйца, промыть скорлупу мыльным раствором в теплой воде, высушить, заполнить небольшим количеством земли и посадить семена.
В принципе, вырастить микрозелень можно и без земли — например, на ватных дисках. Разложите диски в подходящую тару. Семена замочите в стакане воды. Затем выбирайте их ложкой и равномерно распределяйте по ватному диску, как следует промачивая его. Контейнер с семенами обязательно накройте пищевой пленкой для тепла, предварительно проколов в ней иголкой дырочки для доступа воздуха. После того, как семена прорастут, пленку можно снять.
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Источник: novochag.ru