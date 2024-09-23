Нижнему Тагилу дополнительно выделят 40 млн на замену лифтов

Posted 23 сентября, 11:11
Published 23 сентября, 11:11
Modified 23 сентября, 11:13
Updated 23 сентября, 11:13
По слова регионального главы энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в 2024 году было проведено несколько отборов заявок городских образований.
Из местных бюджетных денег на замену подъемного оборудования было всего выделено более 400 миллионов, рассказали в областном Департаменте информполитики.
В Нижнем Тагиле установят новые лифтовые оборудования взамен тех, которые уже непригодны к работе. Также будут заменены 20 подъемников в Екатеринбурге.
Напомним, в июле 2024 года в администрации Нижнего Тагила выделили УК субсидии на замену лифтов.