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Posted 23 сентября, 11:11

Published 23 сентября, 11:11

Modified 23 сентября, 11:13

Updated 23 сентября, 11:13

Нижнему Тагилу дополнительно выделят 40 млн на замену лифтов

Нижнему Тагилу дополнительно выделят 40 млн на замену лифтов

23 сентября 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney
Нижнему Тагилу дополнительно выдадут 40 миллионов рублей на обновление девяти лифтовых оборудований в многоэтажных домах.

По слова регионального главы энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в 2024 году было проведено несколько отборов заявок городских образований.

Из местных бюджетных денег на замену подъемного оборудования было всего выделено более 400 миллионов, рассказали в областном Департаменте информполитики.

В Нижнем Тагиле установят новые лифтовые оборудования взамен тех, которые уже непригодны к работе. Также будут заменены 20 подъемников в Екатеринбурге.

Напомним, в июле 2024 года в администрации Нижнего Тагила выделили УК субсидии на замену лифтов.

Нижний Тагил и Серов получат более 53 млн на замену лифтов
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Деньги#Бюджет#Лифт#Замена лифта#Средства#Екатеринбург#Департамент информполитики
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