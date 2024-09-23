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Posted 23 сентября, 06:37

Published 23 сентября, 06:37

Modified 23 сентября, 06:40

Updated 23 сентября, 06:40

Пенсионер в Екатеринбурге отсудил у торговой сети 700 тысяч за падение в тамбуре

Пенсионер в Екатеринбурге отсудил у торговой сети 700 тысяч за падение в тамбуре

23 сентября 2024, 06:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 93-летний пенсионер отсудил у компании «Союз Святого Иоанна Воина», которой принадлежит магазин «Верный», 700 тысяч рублей за травму вследствие падения. ЧП случилось 11 марта 2024 года.

Екатеринбуржец, входя в магазин, поскользнулся в тамбуре и рухнул на пол. У него был диагностирован перелом бедренной кости. Мужчине провели операцию. В настоящий момент он полностью не восстановился, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с этим пострадавший обратился в прокуратуру с иском к компании, которой принадлежит торговая точка. В надзорном органе провели проверку и направили материалы в суд. С организации взыскали 700 тысяч.

Напомним, руководство кафе в Екатеринбурге выплатит местной жительнице более 200 тысяч за упавший зонт на ее машину.

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