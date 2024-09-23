Пенсионер в Екатеринбурге отсудил у торговой сети 700 тысяч за падение в тамбуре

Posted 23 сентября, 06:37
Published 23 сентября, 06:37
Modified 23 сентября, 06:40
Updated 23 сентября, 06:40
Екатеринбуржец, входя в магазин, поскользнулся в тамбуре и рухнул на пол. У него был диагностирован перелом бедренной кости. Мужчине провели операцию. В настоящий момент он полностью не восстановился, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В связи с этим пострадавший обратился в прокуратуру с иском к компании, которой принадлежит торговая точка. В надзорном органе провели проверку и направили материалы в суд. С организации взыскали 700 тысяч.
Напомним, руководство кафе в Екатеринбурге выплатит местной жительнице более 200 тысяч за упавший зонт на ее машину.