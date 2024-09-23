tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 09:07

Published 23 сентября, 09:07

Modified 23 сентября, 09:09

Updated 23 сентября, 09:09

Почти полсотни человек утонули в водоемах Свердловской области с начала года

Почти полсотни человек утонули в водоемах Свердловской области с начала года

23 сентября 2024, 09:07
Фото: 1MI
В течение купального сезона 2024 года в водоемах Свердловской области погибли 46 человек. Из этого количества семь детей.

По словам начальника центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергея Кабакова, спасено было пять человек. Среди них трое детей. Об этом Кабаков рассказала на пресс-конференции.

Происшествия были зарегистрированы в 34 муниципалитетах. Среди них — Нижний Тагил, Екатеринбург, Первоуральск и другие города.

Кабаков отметил, что часто причиной гибели взрослых становится нетрезвое состояние, а детей — недосмотр взрослых.

Напомним, в Пермском крае в середине сентября погибли двое детей. Они утонули в водоеме.

Тела двух утонувших детей нашли в Тюмени
Узнать подробнее
Читайте также:
В Исети под Каменском-Уральским утонула 14-летняя девочкаВ Лесном пара на гидроцикле влетела в понтонный мост и чуть не утонулаДевушка в Екатеринбурге чуть не утонула на пруду
#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Свердловская область#Смерть#Гибель#Утонул#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное