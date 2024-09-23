Почти полсотни человек утонули в водоемах Свердловской области с начала года

Posted 23 сентября, 09:07
Published 23 сентября, 09:07
Modified 23 сентября, 09:09
Updated 23 сентября, 09:09
По словам начальника центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергея Кабакова, спасено было пять человек. Среди них трое детей. Об этом Кабаков рассказала на пресс-конференции.
Происшествия были зарегистрированы в 34 муниципалитетах. Среди них — Нижний Тагил, Екатеринбург, Первоуральск и другие города.
Кабаков отметил, что часто причиной гибели взрослых становится нетрезвое состояние, а детей — недосмотр взрослых.