Подросток напал с ножом на сотрудницу магазина в Екатеринбурге

Posted 23 сентября, 06:05
Published 23 сентября, 06:05
Modified 23 сентября, 06:07
Updated 23 сентября, 06:07
Группа подростков, придя в магазин, некоторое время ходила вдоль полок. Когда покупателей стало меньше, один из них набросился на сотрудницу с ножом и стал требовать деньги, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В происходящее вмешался покупатель, обезвредивший нападавшего. Другие школьники, пришедшие вместе с ним, убежали. Подростка задержали полицейские и отвезли в отделение. По его словам, он хотел только «приколоться». Проводится проверка.
Напомним, в Нижнем Тагиле ранее судимый мужчина ограбил женщину на улице, вырвав серьги у нее из ушей.