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Posted 23 сентября, 06:05

Published 23 сентября, 06:05

Modified 23 сентября, 06:07

Updated 23 сентября, 06:07

Подросток напал с ножом на сотрудницу магазина в Екатеринбурге

Подросток напал с ножом на сотрудницу магазина в Екатеринбурге

23 сентября 2024, 06:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге подростки пришли в супермаркет «Магнит» на Вторчермете. Один из них угрожал продавщице.

Группа подростков, придя в магазин, некоторое время ходила вдоль полок. Когда покупателей стало меньше, один из них набросился на сотрудницу с ножом и стал требовать деньги, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В происходящее вмешался покупатель, обезвредивший нападавшего. Другие школьники, пришедшие вместе с ним, убежали. Подростка задержали полицейские и отвезли в отделение. По его словам, он хотел только «приколоться». Проводится проверка.

Напомним, в Нижнем Тагиле ранее судимый мужчина ограбил женщину на улице, вырвав серьги у нее из ушей.

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