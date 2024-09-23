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Posted 23 сентября, 16:15

Published 23 сентября, 16:15

Modified 23 сентября, 16:17

Updated 23 сентября, 16:17

Электрик РЖД погиб от удара током в Свердловской области

Попал под напряжение: в Свердловской области от удара током погиб сотрудник РЖД

23 сентября 2024, 16:15
Фото: 1MI

Электрик РЖД погиб от удара током в Свердловской области

Электрик РЖД в Свердловской области чинил обрыв на линии электропередач и получил сильный удар током. От полученных травм он скончался.

Обрыв произошел на участке Решеты — Хрустальная. Сотрудник компании, которого направили для устранения неполадки, погиб. О происшествии сообщили в пресс-службе Свердловской трудовой инспекции.

Погибший был начальником района контактной сети. По какой причине его ударило током и были ли соблюдены меры безопасности, предстоит установить в ходе расследования.

С начала года число несчастных случаев на производстве в Свердловской области резко выросло. Рост за семь месяцев составил 17% к аналогичному периоду 2023 года. В начале сентября погиб дорожник, который ремонтировал развязку у «Калины» в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле в результате возгорания резервуара с газом на ЕВРАЗ НТМК погиб один рабочий и двое пострадали. В Екатеринбурге 19-летний юноша, сотрудник завода «Уралхиммаш», упал с высоты, получил серьезные травмы и 20 дней пробыл в коме.

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