Попал под напряжение: в Свердловской области от удара током погиб сотрудник РЖД

С начала года число несчастных случаев на производстве в Свердловской области резко выросло. Рост за семь месяцев составил 17% к аналогичному периоду 2023 года. В начале сентября погиб дорожник, который ремонтировал развязку у «Калины» в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле в результате возгорания резервуара с газом на ЕВРАЗ НТМК погиб один рабочий и двое пострадали. В Екатеринбурге 19-летний юноша, сотрудник завода «Уралхиммаш», упал с высоты, получил серьезные травмы и 20 дней пробыл в коме.