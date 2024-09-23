Повар из Екатеринбурга накормит на шоу скандального шефа Ивлева

Posted 23 сентября, 08:26
Published 23 сентября, 08:26
Modified 23 сентября, 08:28
Updated 23 сентября, 08:28
На кастинге Светлана представила шах-плов с говядиной. Если она сможет пройти испытание, то окажется в команде одного из шефов. Во время работы с участниками они будут передавать свой опыт и докажут, чей авторитет круче, рассказали в пресс-службе телеканала.
Финалист, который добьется победы, принесет своему шефу звание лучшего. О том, прошла ли Светлана кастинг, станет известно в выпуске передачи вечером 23 сентября.
Напомним, ранее участником шоу стал 21-летний Вадим Бутов. Однако на первом же испытании его подвергли критике и молодой человек ушел с проекта.