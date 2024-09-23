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Posted 23 сентября, 08:26

Published 23 сентября, 08:26

Modified 23 сентября, 08:28

Updated 23 сентября, 08:28

Повар из Екатеринбурга отправилась на «Битву шефов»

Повар из Екатеринбурга накормит на шоу скандального шефа Ивлева

23 сентября 2024, 08:26
Фото: телеканал «Пятница»

Повар из Екатеринбурга отправилась на «Битву шефов»

Повар из Екатеринбурга Светлана Брызгалова отправилась на шоу «Битва шефов» на телеканал «Пятница». Там она попробует покорить Константина Ивлева и Рената Агзамова.

На кастинге Светлана представила шах-плов с говядиной. Если она сможет пройти испытание, то окажется в команде одного из шефов. Во время работы с участниками они будут передавать свой опыт и докажут, чей авторитет круче, рассказали в пресс-службе телеканала.

Финалист, который добьется победы, принесет своему шефу звание лучшего. О том, прошла ли Светлана кастинг, станет известно в выпуске передачи вечером 23 сентября.

Напомним, ранее участником шоу стал 21-летний Вадим Бутов. Однако на первом же испытании его подвергли критике и молодой человек ушел с проекта.

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