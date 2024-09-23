Профили лучших игроков казахстанской Премьер-лиги: таланты и перспективы

15 сентября в поединке с «Тураном» его ноги впервые коснулись священного газона в составе стартовой одинадцатки. Правда, выйдя на замену только на 63-й минуте, Чесноков особо разгуляться не успел. Но не тут-то было! Спустя всего несколько дней, в матче против «Мактаарала», он не забил премьерный гол и сделал ассист.