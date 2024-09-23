Профили лучших игроков казахстанской Премьер-лиги: таланты и перспективы

Posted 23 сентября, 07:30
Published 23 сентября, 07:30
Modified 23 сентября, 07:30
Updated 23 сентября, 07:30
О некоторых из таких дарований уже выходили футбольные новости на портале Sport Pulse. По мнению спортивных аналитиков этого казахстанского спортивного СМИ наиболее яркие из них считаются Ислам Чесноков, Джасурбек Джумабой огли Яхшибоев и Максим Самородов.
24-летний полузащитник национальной сборной Казахстана и костанайского ФК «Тобол» входит в список одних из наиболее перспективных футболистов страны. Ислам Хусиевич Чесноков, воспитанник академии усть-каменогорского клуба «Алтай», начал профессиональную карьеру в 2018 году, став частью молодежного состава команды. Проявив себя с лучшей стороны, уже в 2020 году парень дебютировал за основной коллектив.
15 сентября в поединке с «Тураном» его ноги впервые коснулись священного газона в составе стартовой одинадцатки. Правда, выйдя на замену только на 63-й минуте, Чесноков особо разгуляться не успел. Но не тут-то было! Спустя всего несколько дней, в матче против «Мактаарала», он не забил премьерный гол и сделал ассист.
После футболист, откатавший пробный период в «Ахмате» в январе 2023 года, променял российские морозы на казахстанские степи, присоединившись к «Тоболу». Он влился в ряды «комбайнеров» весной, забив первый гол и продолжил свой триумфальный марш через еврокубки, пока не уперся в чешскую «Викторию». За сезон атлет оставил след в виде 8 голов и 2 результативных передач, плюс приложил руку к завоеванию Кубка Казахстана, став героем финала.
Не так давно Чесноков забил свой десятый гол в Премьер-лиге Казахстана, возглавив чарт бомбардиров команды из города Костанай.
Сейчас экс-нападающий «Шахтера» и «Энергетика-БГУ» Яхшибоев находится в стане «Ордабасы». На текущий момент узбекистанский футболист делит первую строчку в списке самых результативных бомбардиров регулярного сезона КПЛ с Жоао Пауло. Оба по итогам 18-го тура чемпионата записали на свой счет по 7 голов.
В копилке личных достижений форварда приличная коллекция титулов:
В свое время перспективным игроком заинтересовалась «Астана», но Джасурбек так и не присоединился к столичному клубу из-за высокой цены.
Один из лидеров сборной Казахстана не так давно перебрался в «Ахмат» по приглашению бывшего тренера национальной дружины Магомеда Адиева. Воспитанник актюбинского футбола прославился 23 марта 2023 года, когда в ворота сборной Словении забил победный гол в домашнем матче 1-го этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года.