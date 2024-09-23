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Posted 23 сентября, 08:20

Published 23 сентября, 08:20

Modified 23 сентября, 08:22

Updated 23 сентября, 08:22

В Нижнем Тагиле хозяйка ищет свою сбитую собаку

Пропала собака: тагильчанка просит о помощи в поиске члена семьи

23 сентября 2024, 08:20
Фото: Татьяна Танина

В Нижнем Тагиле хозяйка ищет свою сбитую собаку

15 сентября 2024 года на ГГМ рядом с поликлиникой №4 со стороны спортивной школы «Уралец» неизвестные сбили собаку породы английский спаниель. Собаку зовут Молли. Столкновение было не смертельным, но животное от шока убежало в сторону улицы Дружинина. Догнать ее не смогли. Она потерялась.

Татьяна, хозяйка пса, просит о помощи и готова оплатить все расходы на транспортировку и лечение. Ее хозяева призывают всех, кто увидит бегущую собаку, обратиться в ветеринарную клинику «Веселый шпиц». Там уже знают о произошедшем инциденте и контактный номер владельца собаки.

Кто может выйти на поиски, пожалуйста, сделайте это, собака нуждается в срочном лечении, сын очень переживает. Если кто увидит Молли, пожалуйста, отвезите в ветеринарную клинику «Веселый шпиц», врачи там в курсе о случившемся и знают мои контакты, все расходы, конечно, берем на себя, — написала Татьяна у себя на странице на сайте «Вконтакте».

Неравнодушные тагильчане пишут Татьяне в личные сообщение, что видели похожую собаку. На Молли надет красный ошейник с черной застежкой.

Фото: Татьяна Танина
Порода такая же 100%. С сыном в школу шли, я ему показал, он тоже сказал — точно она. Ошейник тоже по описанию похож, — написал Татьяне один из горожан.

Ранее мы писали о  шотландской вислоухой кошке, которая пропала после обрушения многоэтажки на Сибирской улице.

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