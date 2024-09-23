Пропала собака: тагильчанка просит о помощи в поиске члена семьи

В Нижнем Тагиле хозяйка ищет свою сбитую собаку

15 сентября 2024 года на ГГМ рядом с поликлиникой №4 со стороны спортивной школы «Уралец» неизвестные сбили собаку породы английский спаниель. Собаку зовут Молли. Столкновение было не смертельным, но животное от шока убежало в сторону улицы Дружинина. Догнать ее не смогли. Она потерялась.