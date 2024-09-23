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Posted 23 сентября, 16:25

Published 23 сентября, 16:25

Modified 23 сентября, 16:27

Updated 23 сентября, 16:27

В Дегтярске пьяный водитель снегоболотохода уронил пассажира на землю

Пьяный и без прав: в Дегтярске водитель снегоболотохода сбросил пассажирку на землю

23 сентября 2024, 16:25
Фото: пресс-служба ГАИ Свердловской области

В Дегтярске пьяный водитель снегоболотохода уронил пассажира на землю

Пассажирка снегоболотохода под управлением не имеющего прав и нетрезвого водителя свалилась на землю и получила тяжелые травмы. ДТП произошло в Дегтярске.

Обстоятельства дорожного инцидента, который произошел в пятницу, 20 сентября, в Дегтярске, устанавливают автоинспекторы. В ходе ДТП серьезно пострадал человек, информирует пресс-служба свердловского ГАИ.

Водитель катал свою пассажирку на снегоболотоходе CF MOTO CF500F в районе гаражей на улице Калинина. Так как дорога была сильно изрыта ямами, в какой-то момент мини-внедорожник наехал на рытвину. От сильного толчка молодая женщина 1997 года рождения вылетела с сиденья и упала. Медики доставили ее в реанимацию Ревдинской городской больницы.

Водитель 1993 года не только не имел права управлять данным транспортным средством (категория А2 «Трактор» не была открыта), но и был пьян. Кроме того, оба — и водитель, и пассажирка — были без шлемов.

Проводится административное расследование.

22 сентября на трассе Красноуральск — Серов четыре человека пострадали в серьезном ДТП.

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