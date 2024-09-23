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Posted 23 сентября, 15:07

Published 23 сентября, 15:07

Modified 23 сентября, 15:09

Updated 23 сентября, 15:09

На Серовской трассе в Свердловской области отрыто реверсивное движение по мосту

Реверсивное движение через мост открыто на 148 км Серовской трассы

23 сентября 2024, 15:07
Фото: 1MI

На Серовской трассе в Свердловской области отрыто реверсивное движение по мосту

Дорожники запустили реверсивное движение на 148 км Серовской трассы. Окончательно ремонт обещают завершить к 20 октября.

По мосту на Серовской трассе открыто движение. Правда, пока в реверсивном режиме, информирует паблик «Тагил без ям».

Ремонт здесь должен был завершиться еще 20 сентября, однако потом сроки сдвинули на месяц. Из-за перекрытия 100-метрового путепровода в Тагиле постоянно возникают большие пробки.

В начале сентября дорожники завершили ремонт и сдали другой важный объект — мост на 149 км через Выю под Нижним Тагилом.

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