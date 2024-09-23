Реверсивное движение через мост открыто на 148 км Серовской трассы

Posted 23 сентября, 15:07
Published 23 сентября, 15:07
Modified 23 сентября, 15:09
Updated 23 сентября, 15:09
По мосту на Серовской трассе открыто движение. Правда, пока в реверсивном режиме, информирует паблик «Тагил без ям».
Ремонт здесь должен был завершиться еще 20 сентября, однако потом сроки сдвинули на месяц. Из-за перекрытия 100-метрового путепровода в Тагиле постоянно возникают большие пробки.
В начале сентября дорожники завершили ремонт и сдали другой важный объект — мост на 149 км через Выю под Нижним Тагилом.